Медики объяснили, как правильно выбрать рюкзак для первоклассника

Вес рюкзака играет ключевую роль — он не должен быть слишком тяжелым. Главный педиатр региона, профессор Нисо Одинаева подчеркнула, что вес пустого рюкзака не должен превышать 700 граммов, а общий вес с учебниками не должен составлять более 10% от веса ребёнка. Кроме того, важно выбирать рюкзаки с анатомической спинкой, предпочтительно с ортопедической подкладкой, которая будет плотно прилегать к спине.

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Ортопед-травматолог Светлана Соколова также обратила внимание на размер рюкзака, подчеркнув, что он не должен быть слишком большим. Верхняя часть рюкзака не должна давить на шею, а нижняя — на поясницу. Модели с широкими мягкими регулируемыми лямками предпочтительны, так как они помогают равномерно распределить нагрузку на позвоночник.

В дополнение к этому врачи отметили, что наличие грудной стяжки на рюкзаке будет полезным для равномерного распределения веса. Для высоких детей лучше подойдут вертикальные модели рюкзаков, а для детей ниже ростом — горизонтальные. Наличие светоотражающих элементов на детских рюкзаках также является важным фактором безопасности, сообщает «Радио 1».

Ранее врачи предупредили о всплеске заболеваемости простудными заболеваниями в сентябре. Также в Улан-Удэ шаолиньские монахи провели занятие по ушу для детей.