Шесть предметов, необходимых активной маме

Рождение ребенка — огромное счастье для родителей. При этом, столкнувшись с новой ролью, им приходится многому учиться, перестраивать повседневный быт. После появления малыша супругам, особенно женщине, важно продолжать вести активную жизнь: общаться с друзьями, выбираться на выставки, прогулки, не отказываться от путешествий. Специалисты семейных центров рассказали «Вечерней Москве», какие современные аксессуары и принадлежности помогут мамам в этом.

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Молодым родителям без дополнительной поддержки трудно, ведь универсальную инструкцию к ребенку в роддоме не выдают, а бабушки и дедушки не всегда могут разделить обязанности по воспитанию. Поэтому важно помнить, что на помощь мамам и папам всегда придут профессионалы.

— Поддержать внутреннее ресурсное состояние помогут специалисты столичных семейных центров. Они проконсультируют и поделятся рекомендациями по вопросам воспитания, тематические тренинги для мам и пап помогут стать увереннее в себе, — пояснила специалист социально-реабилитационного центра «Возрождение» Оксана Сачкова.

Сделать ежедневные хлопоты проще и продолжить вести активную жизнь с малышом на руках позволят также различные современные помощники. Специалисты семейных центров составили подборку из шести предметов, которые обязательно пригодятся молодой маме как дома, так и на прогулках, в общественных местах.

Соска с захлопывающейся крышкой

В первый год жизни пустышка помогает малышу справиться с сосательным рефлексом, а при прорезывании зубов становится хорошим массажером для десен. Но соски часто падают, их приходится постоянно мыть или менять. Автоматически закрывающаяся крышка поможет сохранить чистоту в любой ситуации.

Бутылочка на ремешке с присоской

Избежать постоянных падений поильника поможет специальный ремешок с присоской. Одним концом он фиксируется к ровной поверхности, а вторым — к бутылочке. Таким образом, даже если малыш ее сбросил, то до пола она не долетит, а останется висеть на ремешке.

Порционный контейнер для молочной смеси

Мамам, чей ребенок с самого рождения на искусственном вскармливании, приходится постоянно думать о приготовлении свежей порции молочной смеси для малыша. Заранее это сделать нельзя, да и везде брать с собой целую упаковку детского питания неудобно.

— Порционный контейнер станет настоящим спасением. Его удобно брать в поликлинику, в гости и на прогулку. Нужно лишь заранее засыпать необходимое количество сухой смеси по отсекам и взять с собой маленький термос с горячей водой. А когда понадобится, просто смешать, — отметила специалист.

Универсальный зонт для коляски

Прогулки на свежем воздухе нужны в любом возрасте. В солнечную погоду дополнительным помощником станет универсальный зонт, который крепится на любую часть коляски.

— Зонт обеспечит защиту и от дождя, и от солнечных лучей. При этом руки мамы остаются свободными, и все внимание она может сосредоточить на ребенке, — добавила Оксана Сачкова.

Бутылочка-ложка

Такая комбинация будет удобна в самом начале прикорма, когда ребенок еще ест только жидкую пищу. В специальный герметичный отсек закладывается, например, фруктовое пюре или каша, а на другом конце расположена ложка с крышечкой. С помощью этого приспособления можно легко и просто покормить малыша в дороге или в гостях, не запачкав при этом все вокруг.

Сумка — пеленальный матрас

Многофункциональная сумка, которая при необходимости трансформируется в пеленальный матрас. В сложенном виде во внутренние карманы помещаются несколько памперсов, влажные салфетки, пеленка и запасная одежда — все самое необходимое. За пару простых движений она раскладывается так, что можно положить и переодеть малыша. Очень удобно использовать ее вне дома: например, в машине или даже в парке.

— Активная мама не сидит на месте. Как правило, ребенок везде с ней. Эти вещи помогают экономить ценное время и облегчают жизнь в поездках и путешествиях, особенно в первые месяцы, — поделилась Оксана Сачкова.

Узнать больше о лайфхаках воспитания детей помогут на занятиях в родительских клубах. Подробная информация о работе специалистов размещена на портале «Мой семейный центр». Для записи перейдите на интерактивную карту, выберите удобное учреждение и воспользуйтесь сервисом «Записаться на прием».

Справка

Для поддержки московских семей работают 19 городских организаций помощи родителям с детьми: 16 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.