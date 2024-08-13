Нейропсихолог объяснила, почему нельзя переучивать левшу

Попытки сделать из ребенка-левши правшу может отрицательно отразиться на его развитии, рассказала Москве 24 нейропсихолог Ирина Хвингия.

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13 августа во всем мире отмечается День левши. По словам эксперта, переученным левшам потребуется больше усилий во время учебы, они будут быстрее уставать и раздражаться.

"У правшей всегда доминирует левое полушарие, а у левшей – правое. Но полушарие – это не только ведущая рука: это еще и глаз, ухо, нога. И оттого, что мы переучим ребенка писать, доминирующее полушарие не поменяется – изменится только рука", – объяснила эксперт.

Кроме того, при переучивании новые проблемы начнут пересекаться со стандартными особенностями левшей и даже могут их усугубить. В частности, по словам нейропсихолога, у таких людей медленнее формируется фонематический слух (способность различать звуки, например, "д"-"т", "б"-"п"), а также артикуляционные способности, из-за чего дети с доминирующим правым полушарием могут позже начать говорить.

"При этом, если правши начинают говорить сначала слова, потом двухсложные фразы, то левши могут заговорить позже, но сразу предложениями", – отметила Ирина Хвингия.

Кроме того, у левшей могут возникать проблемы с поиском дороги в незнакомом месте, отметила эксперт. Это обусловлено тем, что при доминировании правого полушария пространственное восприятие развивается хуже на зрительном уровне.

Ранее психолог сектора игровой психотерапии Московской службы психологической помощи Дарья Круть также рассказала, что переученный левша может также плохо и медленно писать, совершать большое количество ошибок в тексте. Кроме того, из-за раздражительности и проблем со сном могут появиться и другие осложнения – заикание, нервные тики, кожные заболевания, энурез, навязчивые движения и прочие нарушения психики.