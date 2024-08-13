Для школьников предложили составить календарь экологических мероприятий

Российский экологический оператор (РЭО) предложил Минпросвещения разработать методические рекомендации по экологической подготовке к школе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЭО.

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Методические рекомендации для подготовки к учебному году планируется разработать для учителей, школьников и их родителей. Предлагается, в частности, составить календарь экологических мероприятий.

Ожидается, что совместная работа РЭО и Минпросвещения сможет сделать подготовку к учебному году одним из эффективных инструментов формирования экокультуры в России. По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, знакомство россиян с базовыми навыками обращения с отходами играет важную роль в развитии экономики замкнутого цикла.

Ранее россияне рассказали о своих экологических привычках. Самые распространенные из них — использование для мусора специально предназначенных контейнеров, уборка за собой после поездок на природу, сдача опасных отходов в пункты приема, сортировка мусора и передача старых вещей в специализированные сервисы.