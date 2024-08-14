Как психологически подготовить первоклассника к школе

Уже скоро наступит День знаний — волнительное событие для детей и их родителей, которое знаменует начало учебного года. Некоторые малыши пойдут в школу в первый раз. Как подготовить будущих первоклассников к учебе, чтобы новый этап жизни был комфортным для них, «Вечерняя Москва» узнала у врача-психотерапевта, психолога Евгения Фомина.

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По его словам, не стоит использовать директивный подход со строгими командами и распоряжениями, которые ребенок «обязан выполнить». Такой метод только вызовет у него сопротивление.

— Директивный подход, при котором родитель даст команду идти в школу без объяснений, вызовет у ребенка обиду и разочарование. Это связано еще и с теорией поколений — нынешние дети не воспринимают давление и авторитарность, — пояснил Фомин.

Лучше подойти к этому вопросу с партнерским отношением, заверил психолог.

— То есть объяснить, почему нужно идти на учебу. Можно сказать ребенку, что если он будет соблюдать режим, дисциплину и учиться, то это откроет для него дорогу в жизнь — в высшее учебное заведение, а затем и в профессию, — рассказал специалист. — Объясните ребенку именно как взрослому человеку, зачем ему нужно идти учиться. Авторитарность не доведет до положительного результата.

По его словам, директивный подход работал только с предыдущими поколениями.

— В идеале, конечно, нужно заинтересовать детей учебой. Это задача не только педагогов в школе, но и родителей. Тогда ребенок будет идти учиться без слез и сопротивления. Любая наука может быть интересной, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Многое зависит и от преподавательского состава, который может показать знания с занятной стороны, заметил психотерапевт.