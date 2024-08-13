Новые обязательные предметы и запрет на гаджеты: что изменится в школах

Каждый учебный год начинается с нововведений, принятых по требованию ФГОС. Какие законы будут действовать в школах в наступающем году? О запрете гаджетов, школах для кочевников и новой форме – в материале MIR24.TV.

© Mir24.TV

Запрет на гаджеты

Школьникам запретят пользоваться личными средствами радиотелефонной связи во время уроков. Закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации в декабре.

«Речь идет о мобильных телефонах и умных часах, если в них используется сим-карта и они могут выполнять такие же функции, как телефон, например, принимать сообщения», – уточнила председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

Использовать мобильный телефон на занятиях можно будет только в экстренных случаях – при угрозе жизни или здоровью учеников или работников школы. К пользованию будут разрешены гаджеты, находящиеся в школе и использующиеся в кабинетах на занятиях.

Новые обязательные предметы

Теперь обязательным предметом для учеников с 1 по 9 классы станет «Труд (технология)». Эту правку внесли во втором чтении закона вместе с запретом на мобильные устройства.

«Трудовое воспитание – неотъемлемая часть образовательного процесса. Если с детства ребенку прививать трудолюбие, то в будущем у него все будет хорошо», – подчеркнул в своих соцсетях председатель Госдумы Вячеслав Володин.

На уроках труда мальчиков будут обучать столярному мастерству, а девочек – готовить простые блюда и шить. Также мальчики и девочки смогут освоить основы робототехники.

Еще один обязательный предмет – «Основы безопасности и защиты Родины». Это можно считать обновленной версией ОБЖ (основ безопасности жизнедеятельности). Этот предмет будут изучать в 5-11 классах. Школьников обучат поведению в чрезвычайных ситуациях или при военной угрозе, а также научат пользоваться средствами защиты. Также на уроках объяснят, как реагировать на сигнал «Внимание всем!», ознакомят с устройством стрелкового оружия и расскажут об основах воинских уставов. В 10-11 классах помимо теории будет теоретическое закрепление материала: ребята будут проходить тактическую, огневую, инженерную, военно-медицинскую и техническую подготовки. Привычная физическая культура может быть разделена на модули по предложению Минпросвещения. В случае принятия документа школьники смогут выбирать то, что им нравится и подходит по физическим данным: гольф, хоккей, биатлон, скалолазание, танцевальный спорт, чирлидинг и другие направления. Также новым предметом может стать «Семьеведение». Задача урока – подготовка подростков к будущей семейной жизни и формирование семейных ценностей. Пока этот предмет не утвержден как обязательный, однако подобные темы рекомендовано освещать в рамках «Разговоров о важном» или во время внеклассной работы.

Дисциплинарные взыскания с учеников и защита чести учителя

С 1 сентября 2024 года закон разрешит педагогам делать замечания детям. Для этого закон об образовании дополнен положением, который разрешает школам устанавливать требования к дисциплине на занятиях и правила поведения в учебном заведении. Ученики теперь на законодательном уровне будут обязаны соблюдать эти правила. Также теперь учителя смогут обращаться в администрацию учебного заведения с требованием применить дисциплинарное взыскание к ученикам, нарушающим эти правила.

Также закон дополнили правом педагога на уважение его человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия и от оскорблений личности. Раньше такое право было закреплено только за учениками.

Образование для кочевых народов

В новом учебном году в России появятся кочевые дошкольные и школьные группы. Нововведение коснется территорий проживания малочисленных народов, а именно Севера, Сибири и Дальнего Востока. До этого местные власти сами решали, как организовывать подобные детсады и школы, и нужны ли они в принципе. Однако теперь на законодательном уровне принято решение о кочевых образовательных организациях. По новому закону создание условий для получения образования кочевыми народами стало обязанностью властей регионов.

Сейчас в России кочевой образ жизни ведут 4676 семей, в которых воспитывается 6569 детей – 2203 дошкольного возраста и 4366 – школьного.

Вспомогательные материалы на экзаменах

ОГЭ для девятиклассников станет чуть проще: с 2024 года выпускникам на экзаменах официально разрешат пользоваться непрограммируемым калькулятором, линейками без справочной информации и справочными материалами, которые будут выдавать вместе с заданиями КИМ.

Калькулятор должен обладать следующими характеристиками: обеспечивать арифметические вычисления (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (синус, косинус, тангенс, котангенс). Калькулятор не должен иметь функций по сохранению данных и возможности связи.

Школьная форма по ГОСТу

С 2024 года ожидается введение ГОСТа на школьную форму – информацию подтвердили Роскачество и Роспотребнадзор. По стандартам текстиль и швейные изделия должны будут соответствовать нормам биологической и химической безопасности, быть гигроскопичными, воздухопроницаемыми и влагопоглащающими. На данный момент таких норм для школьной формы не предусмотрено.