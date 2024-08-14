Эксперты выяснили, какие города являются лучшими для школьников

Большинство — 43% — опрошенных россиян назвали Москву и города Подмосковья лучшими для жизни со школьниками. На втором месте в этом рейтинге расположились Санкт-Петербург и Ленинградская область (32%), на третьем — Казань (18%). Это показало исследование сервиса «Работа.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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15% участников исследования обратили внимания на Краснодар, 13% — на Сочи. 11% респондентов выбрали Нижний Новгород, а каждый десятый (10%) — Калининград. 9% участников опроса проголосовали за Новосибирск, 8% — за Екатеринбург, 7% — за Ростов-на-Дону, 6% — за Воронеж.

По 4% опрошенных остановились на Уфе и Самаре, по 3% — на Волгограде, Красноярске и Владивостоке. По 1% голосов получили Челябинск и Хабаровск.

25% участников исследования проголосовали за вариант «Другое», где отметили Тюмень, Астрахань, Чебоксары, Кемерово и другие города.

Основной причиной такого выбора стала хорошо развита инфраструктура (много образовательных учреждений и больниц) — за этот вариант проголосовало 76% респондентов. 58% обратили внимание на большое количество секций и кружков дополнительного образования, а 45% — на многообразие спортивных комплексов и школ.

44% респондентов отметили большой выбор возможностей для семейных развлечений, по 33% — научный потенциал города и богатую природу. По мнению 24% участников исследования, важны безопасные и хорошо освещенные улицы.

19% проголосовали за региональные и муниципальные льготы для семей со школьниками, 14% — за возможность жить в частном доме и быстро добираться до центра, 9% — за невысокий дорожный трафик.