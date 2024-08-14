Сколько стоит собрать ребенка в школу

В 2024 году стоимость базового набора для первоклассника составляет 2 241 рубль 16 копеек. Цены на большинство позиций держатся на уровне прошлого года, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «Ашан», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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Для сравнения, в 2023 году он стоил 2 461 рубль 80 копеек. Цены на большинство товаров остались на уровне прошлого года, а на некоторые позиции действуют дополнительные промо предложения.

В минимальный набор, по версии «Ашан», вошли следующие позиции: