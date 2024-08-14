Сколько стоит собрать ребенка в школу

Минимальный базовый набор первоклассника обойдется в 2,2 тысячи рублей
В 2024 году стоимость базового набора для первоклассника составляет 2 241 рубль 16 копеек. Цены на большинство позиций держатся на уровне прошлого года, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «Ашан», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».
Для сравнения, в 2023 году он стоил 2 461 рубль 80 копеек. Цены на большинство товаров остались на уровне прошлого года, а на некоторые позиции действуют дополнительные промо предложения.
В минимальный набор, по версии «Ашан», вошли следующие позиции:
- Тетрадь в клетку, 12 листов — 4,95 рубля (10 шт.);
- Тетрадь в косую линейку, 12 листов — 4,95 рубля (10 шт.);
- Обложка для тетради – 2,90 рубля (20 шт.);
- Ручка шариковая синяя — 3,90 рубля (10 шт.);
- цветные шариковые ручки, набор из 4 цветов — 19,99 рубля (1 шт.);
- Карандаш простой — 3,90 рубля (5 шт.);
- Точилка — 16,99 рубля (1 шт.);
- Ластик — 5,99 рубля (3 шт.);
- Линейка — 12,99 рубля (1 шт.);
- Мешок для сменной обуви — 129,90 рубля (1 шт.);
- Пенал — 29,99 рубля (1 шт.);
- Дневник школьный — 61,99 рубля (1 шт.);
- Альбом для рисования, 8 листов — 17,99 рубля (3 шт.);
- Фломастеры, набор из 6 цветов — 38,99 рубля (1 шт.);
- Краски акварельные, набор из 6 цветов — 29,99 рубля (1 шт.); гуашь, набор из 6 цветов — 89,99 рубля (1 шт.); набор из трех
- Кистей — 39,99 рубля (1 шт.);
- Стакан-непроливайка — 14,99 рубля (1 шт.);
- Бумага цветная, набор из 8 цветов — 19,99 рубля (1 шт.);
- Картон цветной, набор из 8 цветов — 53,99 рубля (1 шт.);
- Картон белый, 8 листов — 49,99 рубля (1 шт.);
- Ножницы — 23,99 рубля (1 шт.);
- Клей-карандаш — 19,99 рубля (1 шт.);
- Пластилин, набор из 6 цветов — 39,99 рубля (1 шт.);
- Карандаши цветные, набор из 6 цветов — 39,99 рубля (1 шт.);
- Рюкзак школьный (24 л) — 1219,99 рубля (1 шт.).