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Минимальный базовый набор первоклассника обойдется в 2,2 тысячи рублей

В 2024 году стоимость базового набора для первоклассника составляет 2 241 рубль 16 копеек. Цены на большинство позиций держатся на уровне прошлого года, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «Ашан», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Сколько стоит собрать ребенка в школу
© РИА Новости

Для сравнения, в 2023 году он стоил 2 461 рубль 80 копеек. Цены на большинство товаров остались на уровне прошлого года, а на некоторые позиции действуют дополнительные промо предложения.

В минимальный набор, по версии «Ашан», вошли следующие позиции:

  • Тетрадь в клетку, 12 листов — 4,95 рубля (10 шт.);
  • Тетрадь в косую линейку, 12 листов — 4,95 рубля (10 шт.);
  • Обложка для тетради – 2,90 рубля (20 шт.);
  • Ручка шариковая синяя — 3,90 рубля (10 шт.);
  • цветные шариковые ручки, набор из 4 цветов — 19,99 рубля (1 шт.);
  • Карандаш простой — 3,90 рубля (5 шт.);
  • Точилка — 16,99 рубля (1 шт.);
  • Ластик — 5,99 рубля (3 шт.);
  • Линейка — 12,99 рубля (1 шт.);
  • Мешок для сменной обуви — 129,90 рубля (1 шт.);
  • Пенал — 29,99 рубля (1 шт.);
  • Дневник школьный — 61,99 рубля (1 шт.);
  • Альбом для рисования, 8 листов — 17,99 рубля (3 шт.);
  • Фломастеры, набор из 6 цветов — 38,99 рубля (1 шт.);
  • Краски акварельные, набор из 6 цветов — 29,99 рубля (1 шт.); гуашь, набор из 6 цветов — 89,99 рубля (1 шт.); набор из трех
  • Кистей — 39,99 рубля (1 шт.);
  • Стакан-непроливайка — 14,99 рубля (1 шт.);
  • Бумага цветная, набор из 8 цветов — 19,99 рубля (1 шт.);
  • Картон цветной, набор из 8 цветов — 53,99 рубля (1 шт.);
  • Картон белый, 8 листов — 49,99 рубля (1 шт.);
  • Ножницы — 23,99 рубля (1 шт.);
  • Клей-карандаш — 19,99 рубля (1 шт.);
  • Пластилин, набор из 6 цветов — 39,99 рубля (1 шт.);
  • Карандаши цветные, набор из 6 цветов — 39,99 рубля (1 шт.);
  • Рюкзак школьный (24 л) — 1219,99 рубля (1 шт.).