Топ-10 предметов, которые облегчат жизнь школьнику

До 1 сентября — нового учебного года — осталось всего половина месяца. Если вы еще не успели собрать ребенка в школу, то сейчас самое время поторопиться. Как закупиться всем необходимым для школьника и при этом не переплатить, «Вечерней Москве» рассказал экономист Константин Фролов.

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В первую очередь нужно определиться со списком товаров и четко ему следовать. Иначе рискуете совершить много ненужных импульсных покупок. Для школы, помимо формы, понадобится много различных принадлежностей. И многие из них лучше покупать именно в интернете: там все нужное легко найти в тематических разделах, притом с большими скидками. Канцелярские товары лучше приобретать в супермаркетах, а не в специализированных магазинах, где продукция может быть хотя и более качественной, но цены на нее явно выше. Когда речь идет о первоклассниках, то выбирать дорогие вещи точно не стоит. Ведь из одежды ребенок быстро вырастет. А карандаши и ручки будут регулярно теряться. На что стоит потратиться — так это на хороший рюкзак. Им можно будет пользоваться несколько лет, поэтому он должен быть достаточно прочным и вместительным. Кроме того, дешевый рюкзак может сильно навредить спине ребенка из-за неровной подкладки. Но искать дорогую модель тоже необязательно. Лучше присмотреться к сумкам в специализированных детских магазинах. Как правило, модели оттуда лучше всего «заботятся» о здоровье ребенка.

И подсветит, и подскажет

Мощная светодиодная настольная лампа с дополнительными функциями — полезная вещь дома. Она совмещает в себе светильник с несколькими режимами и уровнями яркости, а складной механизм позволит регулировать высоту и угол наклона. Кроме того, устройство отражает такую полезную информацию, как дату, день недели, время и температуру в помещении. А еще в него может быть встроен будильник!

Цена: от 1100 рублей.

Найдется все!

К сожалению, не у всех школьников в комнате идеальный порядок. Быстро найти нужную вещь помогут специальные миниатюрные брелоки с GPS-трекером. Нужно только прикрепить гаджет на предмет одежды, учебник или другую нужную в учебе вещь, и его местоположение будет отражаться в вашем смартфоне. Найдется все!

Цена: от 400 рублей.

Перекус всегда с собой

Конечно, в школе полагается питание для ребят. Но для хорошей производительности и эффективной работы мозга организм нужно подпитывать энергией регулярно. Помогут в этом полезные перекусы: яблочные дольки, свежие ягоды и так далее. Разложить их лучше всего в специальном контейнере — ланч-боксе. Такое приспособление не только удобно, но и выглядит стильно. А еще его можно взять с собой в музыкальную школу или спортивную секцию.

Цена: от 97 рублей.

Буквы разные писать

Научиться правильно держать ручку, а также выработать красивый почерк помогут специальные резиновые насадки-тренажеры. Это небольшие устройства со специальными ячейками по бокам, которые обеспечивают правильное положение пальцев.

Цена: набор от 114 рублей.

Поможет проснуться

Просыпаться рано поздней осенью, а тем более зимой, когда за окном еще темно, сложно даже самым ответственным взрослым. Что говорить о детях. Но есть решение — световой будильник, который подает мозгу сигнал, что пора вставать. Принцип такой, как появление солнечного луча летним утром. Будильник медленно, постепенно увеличивает количество мягкого света в комнате. При таких условиях организму проще перестроиться из ночи в день, а ребенку — проснуться с хорошим настроением.

Цена: от 1200 рублей.

Силиконовые шнурки

Такой аксессуар облегчит жизнь всем ребятам, особенно ученикам младших классов, у которых могут быть трудности с завязыванием обычных шнурков. Они отлично тянутся — так что, например, кроссовки можно снимать и надевать без проблем — шнурок не развяжется. Кроме того, он надежно фиксирует обувь на ноге.

Цена: от 113 рублей.

Ответы на все вопросы

Популярные сегодня умные колонки могут быть полезны и школьникам во время выполнения домашнего задания. Ребенок может в любой момент задать устройству интересующий вопрос и получить ответ без помощи компьютера или смартфона. В умных колонках зачастую можно найти специальные познавательные аудиопрограммы, лекции и многое другое.

Цена: от 2800 рублей.

«Москвенок» на запястье

Сегодня электронную карту школьника «Москвенок», так же как и карту «Тройка», выпускают в разных вариантах. Например, на маркетплейсах можно найти удобные силиконовые браслеты разных расцветок, выполняющих функции «Москвенка». Также в продаже есть миниатюрные брелоки, которые можно повесить на рюкзак.

Цена: от 300 рублей.

С часами не пропадешь

Умные часы способны заменить мобильный телефон, который школьник может потерять. Это устройство не даст родителям повода для беспокойства, если ребенок вдруг не выходит на связь (сел телефон или он его потерял). Такие часы будут следить за передвижениями школьника и даже предупредят, если он вдруг уйдет после школы в неожиданном направлении, — родителям придет сигнал.

Цена: от 1530 рублей.

Кружка знает толк

Помимо контейнера с перекусом, врачи рекомендуют школьникам брать с собой и воду — она необходима для растущего организма, помогает справиться со стрессом. На маркетплейсах можно найти интересные гаджеты — умные бутылки, которые сохраняют оптимальную температуру и ненавязчиво напоминают, что пора сделать несколько глотков.

Цена: от 300 рублей.

Кто придумал форму

Общепринятой датой рождения школьной формы считается 27 февраля 1834 года. Именно тогда Николай I издал «Указ о гражданских мундирах», где 88-й параграф гласил:

«Студентам и воспитанникам всех учебных заведений, под ведомством Министерства народного просвещения состоящих, иметь мундир темно-зеленого сукна с темно-синим суконным же воротником с золотыми и серебряными петлицами из галуна по округам».

Стиль, покрой, цвета одежды со временем менялись, но форма оставалась.

Как выбрать школьную форму

Какой цвет?

Классический цвет для школьной формы: белый верх, черный низ. Но у многих школ есть свои правила. Перед покупкой нужно узнать, есть ли именно у вашей школы какие-то особенные требования к форме.

Бирка нам поможет

Если гладить утюгом можно и он на картинке не перечеркнут, значит, в одежде используются в основном натуральные материалы.

Правильный материал

Всегда лучше покупать несколько комплектов формы. Не только про запас, но и на разные сезоны: на осень и весну предпочтительнее хлопок и лен, а зимой — шерсть и кашемир.

Без запаха

Если от одежды очень резко пахнет, это значит, что для окраски использовались вредные химические вещества. Такой формы лучше избегать.

Просите документы

Никогда не стесняйтесь проверить документы у продавца. По первому требованию он обязан предоставить декларацию о соответствии на изделие и сертификат соответствия. Если их нет, то такого продавца лучше избегать.

Примерить

Помните, что ребенку предстоит проводить в форме минимум пять-шесть часов ежедневно. Поэтому обязательно попросите его примерить одежду перед покупкой, походить и посидеть в ней.