Как снизить риск близорукости у детей

Ученые из Шанхайской глазной больницы AIER установили, что 15 минут активного отдыха на свежем воздухе снижают риск развития близорукости у детей. Результаты исследования опубликованы в журнале Jama Network Open.

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В исследовании приняли участие 2976 детей, средний возраст которых составил семь лет. Ученые собрали информацию о здоровье испытуемых и оценили у каждого из них остроту зрения. После этого детям выдали умные часы, отслеживающие уровень физической активности и освещенности окружающего пространства. Исследователи проинструктировали участников носить устройства постоянно. Это было необходимо для определения количества времени, проводимого детьми на свежем воздухе.

Через год после начала исследования участники прошли повторную проверку зрения. Результаты показали, что у детей, которые ежедневно играли на улице в течение 15 минут, вероятность развития близорукости была снижена. Ученые отметили, что эффективно поддерживает остроту зрения уровень освещенности, равный двум тысячам люкс. По словам исследователей, такая интенсивность освещения легко достижима даже в тени и при умеренной облачности.

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