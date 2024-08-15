Как выбрать идеальную обувь для школьника

Любая школьная обувь должна иметь супинатор и небольшой каблук, рассказала NEWS.ru врач-терапевт Ольга Чиркова. Специалист подчеркнула, что при выборе обуви ребенку на учебный год стоит обратить внимание на носок: он должен быть достаточно широким, чтобы не сдавливать ногу и не ухудшать кровообращение.

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Выбирайте каблук высотой 2–4 сантиметра. Плоская подошва вредна, как и высокие каблуки. Носок должен быть достаточно широким, узконосые туфли давят на ногу и ухудшают кровообращение. В любой детской обуви должен быть небольшой супинатор для нормального развития свода стопы. Покупать специальную ортопедическую обувь или ортопедические стельки надо только по совету врача-ортопеда, — пояснила Чиркова.

Терапевт отметила, что в этой обуви ребенок будет проводить по шесть часов пять дней в неделю. В связи с этим, по ее словам, она должна быть сделана из качественного дышащего материала, лучше из перфорированной кожи или современных материалов с сеточкой. Запятник должен хорошо фиксировать голеностоп, уточнила врач. Кроме того, врач предупредила, что обувь должна иметь запас 1–1,5 см.

Высота самой обуви должна быть средней — в низких нога будет гулять, а высокие, например берцы, не физиологичны для детей. Идеальная фиксация для обуви — шнурки, но маленьким детям это создает неудобства. Приемлемой альтернативой является застежка-липучка. Спортивную обувь надо покупать точно по размеру, это обеспечивает безопасность при занятиях спортом, — добавила терапевт.

Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов ранее рассказал, что при выборе компьютера школьнику стоит обратить внимание на отечественные бренды. Он подчеркнул, что лучше всего приобретать ПК в среднем ценовом сегменте. По его словам, отечественная техника сейчас легче поддается ремонту.