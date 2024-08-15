Родителям дали советы, как подготовить ребенка к началу учебного года
Детей перед школой необходимо социализировать, сообщила NEWS.ru детский психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, если ребенок целое лето не общался со сверстниками, то это нужно исправить.
Когда ребенок целое лето был с бабушкой и дедушкой, не общался с детьми, то с середины августа надо это исправлять и выводить его на контакт со сверстниками, — заявила она.
Дугенцова добавила, что необходимо также помнить про режим дня, поскольку у детей школа вызывает негативные ассоциации как раз из-за дисциплины. Родителям нужно ввести учебные занятия для ребенка дома, чтобы он вспомнил о том, что нужно быть более усидчивым,
Еще попробуйте начать готовить дома приблизительно то, что ваш ребенок будет есть в школе, чтобы не было резкой смены рациона, — резюмировала она.
Ранее писатель Платон Беседин заявил, что дети избивают прохожих, в том числе бездомных и стариков, на камеру, потому что большую часть времени они проводят в смартфоне. По его словам, в происходящем виноваты сами взрослые. Он добавил, что взрослые научили детей базовым вещам, необходимым для выживания, но оказалось, что они не дают, а отнимают жизнь. Такой человек равнодушен к жизни и достоинству и считает, что он никому ничего не должен а родители часто даже поддерживают подобные установки у своих детей, отметил эксперт.