Родителям дали советы, как подготовить ребенка к началу учебного года

Детей перед школой необходимо социализировать, сообщила NEWS.ru детский психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, если ребенок целое лето не общался со сверстниками, то это нужно исправить.

© News.ru

Когда ребенок целое лето был с бабушкой и дедушкой, не общался с детьми, то с середины августа надо это исправлять и выводить его на контакт со сверстниками, — заявила она.

Дугенцова добавила, что необходимо также помнить про режим дня, поскольку у детей школа вызывает негативные ассоциации как раз из-за дисциплины. Родителям нужно ввести учебные занятия для ребенка дома, чтобы он вспомнил о том, что нужно быть более усидчивым,

Еще попробуйте начать готовить дома приблизительно то, что ваш ребенок будет есть в школе, чтобы не было резкой смены рациона, — резюмировала она.

Ранее писатель Платон Беседин заявил, что дети избивают прохожих, в том числе бездомных и стариков, на камеру, потому что большую часть времени они проводят в смартфоне. По его словам, в происходящем виноваты сами взрослые. Он добавил, что взрослые научили детей базовым вещам, необходимым для выживания, но оказалось, что они не дают, а отнимают жизнь. Такой человек равнодушен к жизни и достоинству и считает, что он никому ничего не должен а родители часто даже поддерживают подобные установки у своих детей, отметил эксперт.