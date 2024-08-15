Пять летних игр для развития ребенка

В ходе простых экспериментов дети научатся концентрировать внимание, обобщать знания, делать выводы, рассказывать о своих ощущениях.

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Летом дети вместе с родителями часто выезжают на природу — отдыхают на даче, гуляют в парках, отправляются в путешествие по лесам. Это прекрасная возможность узнать больше об окружающем мире, изучить растения и животных. Учитель-дефектолог Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки Надежда Димитриева составила подборку игр, которые помогут привить ребенку интерес к исследованию природы.

Юный сыщик

Положите в коробку разный природный материал: листья, сорванные с кустов и деревьев, ягоды, шишки, кусочки коры. Предложите ребенку поиграть в сыщика и самостоятельно собрать аналогичные предметы. Затем дайте юному исследователю лупу. Пусть он рассмотрит и сравнит ваш «образец» с найденным материалом, вспомнит название растения, от которого этот материал получили.

Задания можно усложнять. Дайте ребенку только часть предмета — косточку от вишни, фрагмент листа с отличительными прожилками, иголку с еловой ветки. Задача сыщика — принести полноразмерный вариант.

Кто сказал «мяу»?

Нас окружают звуки. Ориентируясь на слух, мы можем понять, с какой стороны кто-то идет, где упало яблоко, какая птица поет на ветке. Предложите ребенку обратить внимание на звуки вокруг и рассказать, что происходит в окружающем мире. Можно заранее послушать в интернете, как поет кукушка или стрекочет кузнечик, а на прогулке попробовать определить эти звуки в живой природе. Вместе насладитесь шумом ручья, стуком дождя по крыше, шелестом листьев.

Тень-тень-потетень

В солнечный день предложите ребенку эксперимент. Вам понадобится освещенное место, лист бумаги, небольшая подставка и любой объемный предмет: шишка, орех, игрушка. Чем сложнее контур предмета, тем интереснее будет за ним наблюдать. Поместите объект на подставку так, чтобы тень от него была длинной и падала на лист. Предложите ребенку обвести ее по контуру. Солнце будет перемещаться по небосклону, и тень будет менять положение. Можно перерисовывать контур каждые два часа разными цветами. Если делать так с самого утра, то к концу дня получится интересная картина. Это повод обсудить с ребенком движение Солнца вокруг Земли и устройство нашей солнечной системы.

Волшебные картины

Предложите ребенку порисовать на асфальтовой или бетонной дорожке не привычными мелками, а кисточками, валиками, губками. Можно лить краску сразу на асфальт или использовать для этого пульверизатор. Понаблюдайте, что происходит с рисунками под воздействием солнечных лучей. Обсудите, почему они так недолговечны.

Продолжить художественные эксперименты можно, рисуя на листах белой бумаги разными природными материалами — ягодами с красным соком, стебельками одуванчиков, травой. Используйте только те растения, которые знаете.

Создатель миров

Во время прогулки покажите ребенку лягушку, ящерицу, кузнечика, птенца или белку. Попросите рассказать о мире этого животного — что этот зверек видит каждый день, какие приключения его могут ожидать, в каком доме он хотел бы жить. Пусть ребенок сперва вдоволь пофантазирует и проявит воображение, а затем найдет и изучит информацию о реальной жизни этого существа.

Информирование столичных учащихся и их родителей о психологических подходах к конструктивному общению, самореализации и проведению досуга способствует укреплению семейных отношений и повышению уровня самооценки и эффективности ребенка, а также соответствует целям проекта «Современное образование» национального проекта «Образование».