Почему нужно удалять бородавки у детей

Рекомендуется удалять у детей бородавки, так как они могут превратиться в злокачественное новообразование, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-дерматолог, врач-венеролог Камилла Наджафова. По ее словам, лучше не удалять бородавки самостоятельно.

© News.ru

Медик объяснила, что удалять их нужно, поскольку они передаются от человека к человеку контактным путем. Ребенок может просто заразить ими кого-нибудь еще. Также от них рекомендуется избавляться, так как при длительном травмировании они могут стать опасным новообразованием.

Однако не следует самостоятельно удалять бородавки, поскольку можно случайно травмировать окружающие ткани или занести инфекцию, отметила дерматолог. Кроме того, можно усугубить заболевание, распространив вирус. Вместо этого нужно обратиться к специалистам, пройти диагностику и исследование.

Ведущим методом лечения является деструкция элементов, то есть уничтожение концентрированного вируса в очаге. При длительном рецидивирующем распространенном течении к терапии подключаются врачи аллергологи-иммунологи, так как данная непростая ситуация может говорить о недостаточности иммунитета для борьбы с вирусом, — добавила Наджафова.

Есть физические и химические методы лечения, которые выбирают в зависимости от возраста пациента, локализации и длительности заболевания, заключила врач.

Ранее дерматолог-косметолог Екатерина Коваль заявила, что бородавки вызывает вирус папилломы человека и они могут оказаться злокачественным образованием. Специалист пояснила, что удаление образований на коже может вызвать сильнейший ожог.