Психолог развеяла миф об отличии «кесарят» от «обычных» детей

Отличие детей, рожденных через кесарево сечение, от тех, кто появился на свет естественным путем, является мифом, объяснила «Газете.Ru» детский психолог Екатерина Маденко. По ее словам, личностные качества ребенка больше зависят от генетики, воспитания и окружения.

© News.ru

Во-первых, стоит отметить, что способ рождения не определяет личностные качества и способности ребенка. На развитие ребенка влияют множество различных факторов, таких как генетика, окружение, воспитание, здоровье матери во время беременности и другие. Способ рождения лишь один из аспектов, который, конечно, имеет значение, но не является единственно важным, — отметила психолог.

Она добавила, что «кесарята» так же здоровы и развиты, как и «обычные» дети. Сейчас врачи выполняют кесарево сечение, соблюдая все нужные процедуры и стандарты, которые обеспечивают максимальную безопасность матери и ребенка. Поэтому не стоит думать, что кесарево сечение как-то негативно на них отражается.

При этом важно понимать, что каждый ребенок уникален по-своему вне зависимости от того, каким способом он появился на свет. Его здоровье, характер и способности не обусловлены тем, как он родился, подчеркнула Маденко.

Гораздо важнее любовь, забота, внимание родителей и поддержка окружения для полноценного развития ребенка. Не стоит привязываться к стереотипам и мифам, а лучше уделять внимание индивидуальным особенностям и потребностям каждого ребенка, независимо от способа его рождения, — подытожила специалист.

Ранее психолог Олеся Покусаева рассказала, что желание родителей отдать ребенка в школу пораньше может пагубно повлиять на его психику в дальнейшем. По ее мнению, у такого школьника могут начаться проблемы с обучением уже во втором классе.