Психолог развеял миф, что дети, рожденные кесаревым, отличаются от «обычных»

Существует распространенное мнение, что дети, рожденные кесаревым разрезом, отличаются по своим способностям и характеру от «обычных» детей, которые были рождены естественным путем. Но все это — миф, рассказала «Газете.Ru» детский психолог Екатерина Маденко.

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«Во-первых, стоит отметить, что способ рождения не определяет личностные качества и способности ребенка. На развитие ребенка влияют множество различных факторов, таких как генетика, окружение, воспитание, здоровье матери во время беременности и другие. Способ рождения лишь один из аспектов, который, конечно, имеет значение, но не является единственно важным», — объяснила она.

Во-вторых, по словам психолога, миф о том, что дети, рожденные кесаревым разрезом, менее здоровы или менее развиты, также не соответствует действительности.

«В современных условиях кесарево сечение проводится с соблюдением всех необходимых медицинских стандартов и процедур, что позволяет максимально обеспечить безопасность как матери, так и ребенка. Поэтому нет причин считать, что кесарево сечение как-то негативно сказывается на здоровье и развитии ребенка», — подчеркнула эксперт.

Она отметила: важно осознать, что каждый ребенок уникален, независимо от способа его появления на свет. Способ рождения не определяет его характер, способности или здоровье.