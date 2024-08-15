Психолог дал советы, как быстрее прийти в форму после лета школьникам

Новый учебный год требует немалых эмоциональных затрат, а это значит, подготовиться к нему нужно заранее, чтобы избежать выгорания в первые недели. О том, как не омрачить начало сентября ненужной суетой и быстрее адаптироваться к учебным будням, мы выяснили у психолога Максима Власина.

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Регулируем режим

И школьникам, и студентам приходится менять режим дня как только начинается новый учебный год, с этим ничего поделать нельзя. Многие ошибочно полагают, что в столь юном возрасте человек способен спать хоть пару часов в сутки, а затем бодро отправляться на занятия, но специалисты с этим мнением категорически не согласны. Любому человеку, независимо от его деятельности, необходимо ночное восстановление как минимум на 7—8 часов. Сокращение сна или же сон в дневное время способны нарушить мозговую деятельность, что приводит к проблемам в учебе. Составить режим дня — важный пункт при подготовке к новому учебному году. Если же у вашего школьника или студента уже есть проблемы со сном, стоит уже сейчас озаботиться поиском решения. Возможно, сократить использование гаджетов непосредственно перед сном и не перегружать ученика домашними делами.

Какие у вас планы на год?

Чтобы не терять запал в первые недели обучения и постоянно стремиться к познанию нового, школьнику необходим стимул, а для этого стоит определить главные цели на год, чем практически никто не занимается, стараясь охватить сразу все учебные сферы. Предстоит важный экзамен в конце года? Помогите ребенку сконцентрироваться на основных предметах, которые важны для его поступления в вуз. То же можно сказать и про студентов — делайте акцент на профильных предметах и старайтесь стать лучшим в их изучении, так рекомендует делать наш эксперт. Чем четче планы, тем проще не свалиться в апатию в течение года.

Отвлекитесь на покупку товаров для учебы

В первые недели сентября можно продолжить покупку всего необходимого для обучения. Вы точно не успеете закупить все сразу, да и толпы школьников в канцелярских отделах магазинов лишь навевают грустные мысли об окончании каникул. Наш эксперт советует превратить поход за учебными товарами в небольшой праздник — позвольте ребенку выбрать то, что хочет он, пусть это и не слишком практично. Кроме того, присмотрите полезный гаджет для учебы, о котором он давно мечтал, и вместе отправляйтесь за покупкой. Подобный жест вдохновит ребенка скорее показать обновки одноклассникам.

Начните вспоминать программу чуть раньше

Не стоит бросаться в учебу в первый осенний день, как говорят психологи, это принесет немало стресса. Чтобы проще влиться в учебные будни, есть смысл мягко вводить ребенка в учебный процесс еще до начала обучения. Попросите вашего репетитора начать работу на неделю раньше, чтобы ребенок не испытывал стресса от резкого погружения в учебу и заодно освежил в памяти программу прошлого года. Подобной практикой активно пользуются британские родители.