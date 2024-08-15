Верхняя одежда для школьников на осень: три главных правила выбора

До 1 сентября остались считанные дни, а значит, кроме школьной формы и необходимых принадлежностей, нужно уже сейчас подобрать и верхнюю одежду: во многих городах на линейку дети пойдут в куртках или пальто, а там и до первого снега не так уж и далеко. На какие моменты обязательно нужно обратить внимание при выборе верхней осенней одежды для школьников, ведь она должна быть одновременно функциональной, теплой, удобной и красивой. А еще — модной!

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Водонепроницаемость

В средней полосе России осенью и весной часты дожди, а зимой — снег. Чтобы ребенок оставался сухим и защищенным, верхняя одежда должна быть водонепроницаемой. А ведь эти неугомонные дети все еще обожают попрыгать по лужам, покувыркаться в листьях и покачаться на качелях в парке (и да, мы им завидуем).

Куртка с водоотталкивающей пропиткой помогает сохранить школьную форму чистой и сухой, что значительно облегчает уход за ней. Современные водоотталкивающие материалы безопасны и не мешают циркуляции воздуха, предотвращая перегрев и потливость. При покупке куртки обязательно уточните у продавца наличие водоотталкивающего слоя и оптимальный способ стирки.

Правильный размер

В отличие от нашего с вами прошлого, когда одежду родители были вынуждены покупать «на вырост», сейчас важно выбирать вещи по размеру.

«Зимняя детская одежда должна плотно облегать фигуру, чтобы сохранять тепло и быть удобной для активных игр. Сегодня многие производители предлагают "растущие" модели с отворотами на манжетах, которые можно перестегивать или отпарывать, чтобы куртка немного увеличилась в размере, что позволяет носить ее дольше», — рассказывает стилист Алина Лобанова.

Брюки

Утепленные брюки или полукомбинезоны — отличное дополнение к куртке, школьникам младших классов без них порой не обойтись уже с конца сентября, если с погодой совсем уж не повезет. Они обеспечивают дополнительную защиту от холода и влаги и отлично подходят для активных игр на свежем воздухе и экскурсий. Можно подобрать модель из той же ткани, что и куртка — или контрастную по цвету.

Популярные модели курток для школьников

Помимо практических характеристик, важно, чтобы верхняя одежда нравилась вашему чаду, ведь это часть его формирующейся самоидентификации, часть его самовыражения. Вот какие модели курток особенно популярны среди современных школьников.

Парки

Это удлиненная куртка прямого кроя с капюшоном и меховой оторочкой. Они стали популярными несколько лет назад и продолжают пользоваться спросом как у младших школьников, так и у подростков. Парки в темных приглушенных тонах нравятся и девочкам, и мальчикам за их грубоватый и «взрослый» вид.

«Кроме того, они обычно фасона "оверсайз", так что вниз можно надеть дополнительный слой одежды — толстовку или свитер, если станет совсем холодно», — добавляет Алина.

Бомберы

Это относительно короткие куртки (длина варьируется от короткой, которая заканчивается чуть ниже талии до середины бедра) с тугими резинками снизу и манжетами на рукавах. Они пришли из летной формы, но бомберы обожают звезды, в том числе те, на которых стремятся быть похожими дети. Эти куртки быстро завоевали популярность и в детской моде во всем мире. Школьникам обоих полов нравятся бомберы за их грубоватый стиль, украшенный нашивками, забавными или хулиганскими надписями и декором-милитари.

Анораки

Это легкая ветровка без застежек с капюшоном и карманом типа «кенгуру» спереди. Анораки надеваются через голову, что не всегда удобно для младших школьников, но подросткам они очень нравятся за свой неформальный и спортивный вид.

Длинные стеганые пальто

Они тоже легкие, но очень теплые, благодаря двум прошитым слоям ткани с утеплителем. Такие пальто особенно нравятся девочкам, так как они могут быть выполнены в различных стилях: от спортивного до классического и гламурного.

Посоветуйтесь с самим ребенком