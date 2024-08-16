Мошенники начали привлекать в свои схемы детей

Мошенники начали активно использовать детей в махинациях с банковскими картами, схемы направлены на обналичивание и перевод украденных денег.

Как рассказал РИА Новости директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук, злоумышленники размещают в интернете объявления, обещающие высокое вознаграждение за несложную работу. В таких объявлениях часто указываются привлекательные условия, которые могут заинтересовать детей и подростков. После отклика на объявление мошенники просят ребенка сообщить данные своей банковской карты, объясняя, что на нее поступят деньги, которые затем нужно будет перевести на специальные указанные счета. За эту "услугу" ребенку обещают определенный процент от суммы в виде вознаграждения.

Отмечается, что в некоторых случаях мошенники идут еще дальше и требуют, чтобы дети передавали им доступы к банковским приложениям. Это позволяет преступникам полностью контролировать счета и осуществлять транзакции без ведома владельца карты.

Ранее "СП" писала, что россиянам рассказали о новой уловке мошенников перед 1 сентября.