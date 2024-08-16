Как вкусно и с пользой накормить ребенка дошкольного возраста, рассказали эксперты Роспотребнадзора
Дошкольный возраст имеет особое значение в развитии ребенка. В этот период в организме ребенка происходят важные изменения, связанные с увеличением роста и массы тела. Правильное меню поможет удовлетворить все основные энергетические и пищевые потребности дошкольника, сообщает телеканал «Саратов24».
Чтобы обеспечить ребенка всеми необходимыми питательными веществами, родители должны знать основные принципы формирования рациона питания для детей дошкольного возраста. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют придерживаться следующих правил.
Как минимум дважды в день ребенок дошкольного возраста должен получать горячее питание, при этом блюда из мяса лучше давать в обед, а рыбные или молочные блюда – во время вечернего приема пищи. Ребенок должен каждый день получать свежие фрукты, ягоды и овощи. Детское меню должно быть максимально разнообразным: не забывайте готовить овощные салаты и разные супы.
Ежедневно давайте ребенку дошкольного возраста молочные и кисломолочные продукты. Молоко, творог, сыр, кефир, ряженка, йогурт – все эти продукты содержат большое количество белка и помогают не только нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, но и укрепляют иммунитет. Кроме того, молочные продукты богаты кальцием, что особенно важно для растущего детского организма.
После каждого приема пищи ребенок должен получать горячий или холодный напиток – это может быть чай или какао, кисель, компот, морс или сок. А вот от сладких газированных напитков лучше отказаться – сахар и кислота, которые содержатся в них, разрушают зубную эмаль, а также увеличивают риски развития ожирения.
Эксперты советуют отдавать предпочтение йодированной соли, главное – соблюдать меру и не пересаливать пищу. Помните, что многие продукты содержат скрытую соль (хлеб, печенье, снеки и сухие завтраки, сосиски и т.д.).
Также эксперты рекомендовали чередовать разные виды масел: сливочное, подсолнечное, оливковое, кукурузное, горчичное, льняное, кунжутное и другие виды масел – это незаменимые источники жирных кислот (Омега-3 и Омега-6) и витаминов A и E.
Напоследок эксперты напомнили, что детям дошкольного возраста не рекомендуется злоупотреблять сладостями, а также посоветовали свести к минимуму потребление чипсов, попкорна и фастфуда.
Ранее врач-гастроэнтеролог рассказала, почему не стоит начинать день с тарелки манной каши.