Как вкусно и с пользой накормить ребенка дошкольного возраста

Дошкольный возраст имеет особое значение в развитии ребенка. В этот период в организме ребенка происходят важные изменения, связанные с увеличением роста и массы тела. Правильное меню поможет удовлетворить все основные энергетические и пищевые потребности дошкольника, сообщает телеканал «Саратов24».

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Чтобы обеспечить ребенка всеми необходимыми питательными веществами, родители должны знать основные принципы формирования рациона питания для детей дошкольного возраста. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют придерживаться следующих правил.

Как минимум дважды в день ребенок дошкольного возраста должен получать горячее питание, при этом блюда из мяса лучше давать в обед, а рыбные или молочные блюда – во время вечернего приема пищи. Ребенок должен каждый день получать свежие фрукты, ягоды и овощи. Детское меню должно быть максимально разнообразным: не забывайте готовить овощные салаты и разные супы.

Ежедневно давайте ребенку дошкольного возраста молочные и кисломолочные продукты. Молоко, творог, сыр, кефир, ряженка, йогурт – все эти продукты содержат большое количество белка и помогают не только нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, но и укрепляют иммунитет. Кроме того, молочные продукты богаты кальцием, что особенно важно для растущего детского организма.

После каждого приема пищи ребенок должен получать горячий или холодный напиток – это может быть чай или какао, кисель, компот, морс или сок. А вот от сладких газированных напитков лучше отказаться – сахар и кислота, которые содержатся в них, разрушают зубную эмаль, а также увеличивают риски развития ожирения.

Эксперты советуют отдавать предпочтение йодированной соли, главное – соблюдать меру и не пересаливать пищу. Помните, что многие продукты содержат скрытую соль (хлеб, печенье, снеки и сухие завтраки, сосиски и т.д.).

Также эксперты рекомендовали чередовать разные виды масел: сливочное, подсолнечное, оливковое, кукурузное, горчичное, льняное, кунжутное и другие виды масел – это незаменимые источники жирных кислот (Омега-3 и Омега-6) и витаминов A и E.

Напоследок эксперты напомнили, что детям дошкольного возраста не рекомендуется злоупотреблять сладостями, а также посоветовали свести к минимуму потребление чипсов, попкорна и фастфуда.

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