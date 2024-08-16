Как не допустить мозоли и натоптыши у детей

От мозолей на ногах в первый день в школе детей спасет идеально подобранная по размеру обувь — не больше, но и не меньше, рассказал NEWS.ru подиатр Олег Лоскутов. Он отметил, что нельзя приобретать подобные вещи на вырост или донашивать туфли или кроссовки, которые жмут.

Лучше покупать обувь из натуральных материалов — натуральная кожа. Это поможет предотвратить появление мозолей и натоптышей, создаст комфорт при беге и ходьбе. Идеально подберите размер — не больше и не меньше. Для обеспечения физиологичного развития стопы ребенка. Нельзя покупать обувь на вырост или донашивать туфли или кроссовки, которые жмут, — заявил Лоскутов.

Ранее стало известно, что родителям придется в среднем потратить 14 601 рублей, чтобы собрать ребенка в школу в России. Комплект товаров для школьника в июле подорожал на 10%. За эту сумму можно приобрести форму, рюкзак, рубашку и брюки или юбку, повседневную и спортивную обувь, футболки, пенал, канцтовары, дневник и тетради.

До этого педагог Виктория Подсухина объяснила, как подготовиться к учебе в старшей школе. По словам преподавателя, нужно научиться распределять свое время и уделить его профориентации. Педагог рекомендовала школьникам быть ответственными и расставлять приоритеты, а также стать самостоятельными.