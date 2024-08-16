Как работающие родители могут попасть на линейку к ребенку 1 сентября

В День знаний родители могут использовать имеющийся отгул, если в течение года они работали сверхурочно в выходные или праздничные дни или сдавали донорскую кровь, чтобы попасть на торжественную линейку к ребенку. Об этом «Москве 24» рассказала юрист, специалист по трудовому праву, член Палаты налоговых консультантов России Валентина Яковлева.

По ее словам, работодатель не обязан отпускать сотрудников с работы в этот день, потому что это не предусмотрено законодательством. Помимо отгула, работник может написать заявление на предоставление отпуска в этот день без сохранения заработной платы.

«Также можно взять день в счет отпуска. Но, опять же, по закону ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется исключительно по графику. И если нужный день не зафиксирован в нем, все переносы возможны только по соглашению с работодателем», — добавила Яковлева.

Главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова до этого назвала способы сэкономить на подготовке детей к школе. Специалист посоветовала планировать покупки к новому учебному году заранее. За полгода до 1 сентября, по ее словам, цены на школьные принадлежности значительно ниже, чем в августе.

Ранее сообщалось, что в России хотят ввести в школах единую спортивную форму.