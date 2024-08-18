Как выбрать рюкзак для первоклассника

При выборе ранца для первоклассника важно учесть рост и вес ребенка. Этот и другие критерии перечислили врачи НИКИ детства.

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«При выборе сумки для школьных принадлежностей важно учитывать возраст, рост и вес ребенка, особенности его развития. Вес пустого портфеля не должен превышать 700 граммов, а с учебниками — не более 10 процентов от веса ребенка», — поделилась главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства профессор Нисо Одинаева.

Кроме того, важно наличие анатомической спинки. Стоит выбирать изделия с ортопедической подкладкой, которая плотно прилегает к спине ребенка. Такие ранцы сохраняют правильную осанку и позволяют избежать проблем с позвоночником.

«Что касается размера, то портфель не должен быть слишком большим. Верхняя его часть не должна давить на шею, а нижняя — на поясницу», — рассказала, в свою очередь, врач-ортопед, травматолог Светлана Соколова.

Врачи также советуют выбирать рюкзаки со стяжкой на груди, которая поможет перераспределить нагрузку. Для высоких подойдут вертикальные ранцы, а для низких ростом лучше выбрать горизонтальные рюкзаки.

Ранее педагог-психолог городского психолого-педагогического центра (ГППЦ) Светлана Трубачева заявила, что родителям дошкольников не стоит пытаться научить будущих первоклассников всему за оставшиеся летние месяцы.