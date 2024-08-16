Врачи рассказали, как подготовить ребенка к возвращению в школу

Установка режима дня, отказ от гаджетов перед сном и сбалансированное питание помогают облегчить адаптацию ребенка к школе. Об этом изданию MedicalXpress рассказали доцент кафедры психиатрии сна Медицинского колледжа Бейлора Тара Томас и физиотерапевт Маркус Нокс.

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Эксперты уточнили, что хорошее начало учебного года во многом зависит от гигиены сна. Доктор Томас отметила, что во время сна в организме ребенка вырабатываются гормоны роста. Также ночной отдых помогает мозгу эффективнее обрабатывать и запоминать информацию во время обучения.

По словам врача, детям в возрасте от шести до тринадцати лет необходимо спать девять-одиннадцать часов в сутки, а подросткам — восемь-десять. При этом для организации здорового режима сна важен «комендантский час», предполагающий отказ от использования гаджетов вечером и в кровати. Считается, что свет, излучаемый смартфонами и планшетами, подавляет выработку гормона сна мелатонина.

Доктор Нокс добавил, что школьникам необходимо правильно питаться и пить достаточно воды. Сбалансированный рацион предполагает употребление белковых продуктов, таких как курица или рыба, и сложных углеводов, содержащихся в рисе, картофеле и овощах. Полноценное питание особенно важно для учащихся спортшкол и детей, посещающих спортивные секции.