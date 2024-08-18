Что изменится для школьников с 1 сентября
В Госдуме предупредили: с 1 сентября школьники не могут использовать на уроках мобильные телефоны.
Запрет на использование мобильных телефонов на уроках даже в образовательных целях вводится в школах с нового учебного года, заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
— Если интернет нужен для учебы, учитель может использовать интерактивную доску, компьютер, планшет, моноблок. Например, если надо показать детям какие-то видеоматериалы или провести тест, — пояснила депутат.
По ее словам, личные телефоны школьникам будет разрешаться использовать только в экстренных случаях, когда есть угроза жизни и здоровью учеников или педагогов.
— Многие родители считают, что мобильные телефоны несут только вред детям: портят зрение, отвлекают от уроков. Даже на переменах ученики сидят в гаджетах, вместо того чтобы общаться с одноклассниками. Кроме того, телефоны мешают учиться. Возможности быстрого поиска информации в интернете обесценивают ее для школьников: ребята не понимают, зачем им что-то учить, если можно загуглить. Также поступали жалобы от учителей на то, что ученики снимают их на телефоны, издеваются, — пояснила парламентарий.
Кстати, использование мобильников в школах запрещено во Франции, Италии, Греции, Португалии и Китае. В Британии каждая школа сама решает, запрещать или нет. В США эту проблему решает каждый штат в отдельности. Что касается СНГ, запрет действует в школах Азербайджана, Таджикистана, Туркмении и в некоторых других республиках.
— Люди во всем мире начинают понимать, что дети и без того зависимы от гаджетов. И в школе они должны развивать свои навыки запоминания, концентрации внимания, счета, общения, не перекладывая часть заданий на телефон, — пояснила Яна Лантратова.
Психолог-консультант Андрей Михайличенко считает, что запрет полезен.
— Он поможет сформировать навык цифрового детокса — когда человек сам на какое-то время отказывается от использования гаджетов и переключается на реальный мир, — пояснил эксперт. — Для поколения, у которого смартфон — почти часть тела, это крайне важно.
Плюс, как пояснил эксперт, детям важно вырабатывать навыки непосредственного общения.
— Некоторые дети уже и знакомиться не умеют. Сказать: привет, я Вася, а тебя как зовут? — для многих проблема. Молодые люди все чаще не могут вживую познакомиться с девушкой — у них из-за тотального онлайна просто не выработался навык, — рассказывает психолог. — Это надо исправлять.