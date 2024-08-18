Что изменится для школьников с 1 сентября

В Госдуме предупредили: с 1 сентября школьники не могут использовать на уроках мобильные телефоны.

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Запрет на использование мобильных телефонов на уроках даже в образовательных целях вводится в школах с нового учебного года, заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

— Если интернет нужен для учебы, учитель может использовать интерактивную доску, компьютер, планшет, моноблок. Например, если надо показать детям какие-то видеоматериалы или провести тест, — пояснила депутат.

По ее словам, личные телефоны школьникам будет разрешаться использовать только в экстренных случаях, когда есть угроза жизни и здоровью учеников или педагогов.

— Многие родители считают, что мобильные телефоны несут только вред детям: портят зрение, отвлекают от уроков. Даже на переменах ученики сидят в гаджетах, вместо того чтобы общаться с одноклассниками. Кроме того, телефоны мешают учиться. Возможности быстрого поиска информации в интернете обесценивают ее для школьников: ребята не понимают, зачем им что-то учить, если можно загуглить. Также поступали жалобы от учителей на то, что ученики снимают их на телефоны, издеваются, — пояснила парламентарий.

Кстати, использование мобильников в школах запрещено во Франции, Италии, Греции, Португалии и Китае. В Британии каждая школа сама решает, запрещать или нет. В США эту проблему решает каждый штат в отдельности. Что касается СНГ, запрет действует в школах Азербайджана, Таджикистана, Туркмении и в некоторых других республиках.

— Люди во всем мире начинают понимать, что дети и без того зависимы от гаджетов. И в школе они должны развивать свои навыки запоминания, концентрации внимания, счета, общения, не перекладывая часть заданий на телефон, — пояснила Яна Лантратова.

Психолог-консультант Андрей Михайличенко считает, что запрет полезен.

— Он поможет сформировать навык цифрового детокса — когда человек сам на какое-то время отказывается от использования гаджетов и переключается на реальный мир, — пояснил эксперт. — Для поколения, у которого смартфон — почти часть тела, это крайне важно.

Плюс, как пояснил эксперт, детям важно вырабатывать навыки непосредственного общения.