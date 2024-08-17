Как школьнику настроиться на начало учебного года

Переход к новому учебному году, постоянным нагрузкам, ранним подъемам и систематическим занятиям далеко не всегда проходит гладко. О том, как настроиться на учебу после летних каникул, «Газете.Ru» рассказала Виктория Подсухина, педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education.

По ее словам, переход к учебному процессу должен быть постепенным, иначе существует риск столкнуться с серьезными проблемами уже в начале учебного года.

«Ученик может впасть в состояние стресса и тревожности, которые являются ответом организма на резкую смену распорядка дня. Следствие неподготовленности организма к школьной нагрузке — высокая утомляемость: ученик будет быстро уставать, часы в школе покажутся очень долгими, концентрация внимания также будет низкой. Ученик все лето не тренировался в решении задач, освоении больших объемов теории, заучивании нового материала, и сразу после отдыха эти задачи будут даваться нелегко. Школьника может настичь выгорание из-за резкого увеличения нагрузки», — объяснила она.

Чтобы избежать проблем и начать год продуктивно, нужно уже сейчас ввести в жизнь практики, помогающие переключиться на учебу. Стоит начать с восстановления режима. Как минимум за неделю до начала школьных занятий нужно начать рано вставать, как если бы нужно было идти на учебу. Ложиться тоже необходимо вовремя. Конечно, сначала будет сложно, но режим восстановиться заранее и первые недели учебы пройдут легче.

«Стоит заранее приучить себя планировать свое время, это поможет структурировать день во время учебного года. Даже если летом не запланировано никаких важных дел, можно попробовать систематизировать ежедневную рутину. Мотивировать себя записывать планы можно с помощью красивого ежедневника, в котором будет приятно вести записи», — рекомендовала педагог.

Распланируйте первый месяц учебы — четкий план на первые недели поможет избежать перегрузок. Не стоит забывать об отдыхе и хобби, встройте в свой график кружки и секции, время на семью и друзей. Перерывы в учебе нужно делать регулярно, чтобы не выгореть и оставаться продуктивным.

«В августе имеет смысл уделить внимание повторению материала, и планирование может помочь встроить учебные часы в последние дни каникул, когда хочется столько всего успеть. Первый месяц учебы обычно дается нелегко, он посвящен интенсивному повторению. Перед стартом учебного года обратитесь к повторению материала, просмотрите тетради, конспекты, учебники, чтобы облегчить себе жизнь в этот период», — отметила Подсухина.

Заранее нужно подумать об организации своего рабочего места. Проверьте, что стул, стол, свет, удобны для обучения, чтобы не делать этого в сентябре, когда уже будет не до этого. Конечно, необходимо позаботиться о канцелярии, которой ученик будет пользоваться в новом учебном году, резюмировала педагог.