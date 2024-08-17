В Роспотребнадзоре рассказали, как подготовить ребенка к учебному году

Перед началом учебного года важно заранее перевести ребенка на правильный режим дня, потому что из-за привыкания к нему во время учебы дети испытывают стресс, рассказали в Роспотребнадзоре.

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Особенно важно это учитывать родителям первоклассников, ведь для ребенка меняется не только режим, но и место пребывания, и вид деятельности, подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что режим дня, соответствующий школьному расписанию, важно организовать за две недели до начала занятий. В нем необходимо предусмотреть сон определенной продолжительности с точным временем подъема и отхода ко сну, а также часы, отведенные для домашних заданий и прогулок на свежем воздухе.

Важно, выделить время на досуг ребенка, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

При этом формировать распорядок нужно, учитывая физиологические особенности детей.