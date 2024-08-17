Врач назвал признаки ухудшения зрения у детей

Изменения в поведении, снижение успеваемости или частые головные боли могут указывать на ухудшение зрения у ребенка. Об этом рассказала доктор Кристина Ван из Медицинского колледжа Бейлора.

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«Существует период, — примерно первые восемь лет жизни, — когда мозг и глаз учатся работать вместе, а зрительная система все еще развивается. В это время родители должны следить за изменениями в поведении, поскольку они могут быть признаком потенциальных проблем со зрением. Если не решать их, они могут повлиять на успеваемость в школе или даже привести к постоянной потере зрения», — предупредила Ван.

Когда у детей ухудшается зрение, они могут быть не в состоянии сформулировать свои проблемы, и вместо этого ведут себя неадекватно в классе или дома. Например, они могут жаловаться на неспособность сосредоточиться или частые головные боли.

Родителям стоит обратить внимание на то, расстраивается ли ребенок, когда смотрит фильм вдали от экрана, избегает ли чтения или других ситуаций, которые требуют рассматривания мелких деталей. Также стоит проверить зрение, если ребенок держит книгу или телефон слишком близко или далеко, трет глаза, прищуривается или закрывает один глаз при чтении.

Некоторые данные показывают, что минимизация работы вблизи (чтение с телефона или планшета), частые перерывы и большее время на открытом воздухе могут быть полезны для профилактики близорукости. Сидение ближе к доске, упражнения для глаз или чтение только при хорошем освещении не доказали свою пользу.

Для сохранения зрения важно избегать повреждений глаз (например, надевая защитные очки во время занятий, где есть риск травмы) и регулярно проверять зрение. Это необходимо новорожденным, младенцам между шестым и 12-м месяцами, в возрасте трех лет и периодически в школьном возрасте.