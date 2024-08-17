Ребенок-студент потерял интерес к специальности: что делать родителям

Часто студенты сталкиваются с тем, что выбранная ими профессия представляется им ошибкой. Иногда это осознание приходит прямо во время обучения. Родителям в этом случае паниковать не стоит.

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Сначала нужно донести до своего ребенка, что многие люди работают не по профессии, которую получили в вузе. Можно даже объяснить на личном примере.

Далее студент должен определиться, в каком направлении он хочет развиваться дальше и какие там могут быть плюсы и минусы.

Если ребенок прошел в вузе половину или больше пути, то ему лучше закончить обучение, чтобы уже иметь диплом.

Также студенту нужно рассмотреть варианты смежной профессии, чтобы не терять много времени на освоение абсолютно нового направления.

Для россиян, планирующих проходить платное обучение, предусмотрена возможность оформить образовательный кредит с господдержкой по федеральной программе, утвержденной постановлением правительства от 15 сентября 2020 года № 1448, объяснил ранее депутат ГД, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru. Парламентарий отметил, что заем предоставляется с фиксированной процентной ставкой всего 3% на весь срок.