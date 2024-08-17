Депутат напомнил о льготах для сбора детей в школу

Депутат Бессараб напомнила о льготах для сбора детей в школу. Покупка всего необходимого к началу учёбы — мероприятие очень затратное. При этом с каждым годом всё необходимое ещё и дорожает. Нынешний не исключение. В 2024 году стоимость стандартного набора школьника выросла на 10% по сравнению с 2023-м. Сейчас это в среднем 14 601 рублей, рассчитали аналитики. Однако отдельным категориям россиян помогает государство, а в будущем льготы могут ввести для всех.

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Выплаты на сборы к 1 сентября

На помощь при сборах ребенка в школу к 1 сентября могут рассчитывать малоимущие многодетные семьи с детьми, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Нуждающаяся семья — та, у которой среднедушевой доход меньше одного прожиточного минимума.

«Как правило, такая семья получает единое пособие на каждого ребенка в семье. Если такая семья многодетная, то в соответствии с указом президента, который был подписан в этом году, (...) предусмотрена помощь многодетным семьям для подготовки детей в школу», — рассказала депутат «Ленте.ру».

Какую помощь дают? Во многих регионах обеспечивают школьной и спортивной, бесплатно кормят в учебном заведении.

Маткапитал на подготовку к школе

На сборы ребёнка теперь можно потратить остатки материнского капитала, напомнила депутат.

«Если они составляют менее 10 000 рублей, их можно использовать в том числе на подготовку ребёнка к школе», — сказала она.

Что делать остальным

По мнению Бессараб, нуждающиеся семьи со школьниками могут попросить помощи у местных депутатов или органов исполнительной власти.

«И если есть профсоюзные организации, то попробовать обратиться в профсоюзную организацию к своему работодателю», — отметила депутат.

Перспектива

Недавно депутаты предложили выплачивать семьям со школьниками «первосентябрьский капитал». Они задумали его как ежегодную выплату к Дню знаний. Размер выплаты хотят установить равный федеральному прожиточному минимуму на детей.