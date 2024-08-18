Дети оказались способны притворяться в 12 месяцев

Исследование, проведенное Бристольским университетом, показало, что младенцы начинают понимать и участвовать в «игре по притворству» гораздо раньше, чем считалось ранее. Исследование, в котором приняли участие 900 родителей из Великобритании, США, Австралии и Канады, показывает, что понимание притворства у детей быстро развивается с момента рождения до трех лет.

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Согласно исследованию, младенцы в возрасте четырех месяцев способны распознать притворство у родителей, а к 13 месяцам около половины из них могут распознать его в других людях. К 12 месяцам многие дети уже активно участвуют в «игре». Исследование выявило 18 различных типов притворной игры, которые развиваются с течением времени, начиная с таких простых действий, как изображение сна или имитация повседневных действий.

По мере приближения ко второму году жизни дети начинают играть более абстрактно, используя воображаемые сценарии, такие как полеты на ракетах или изображение различных животных или фантастических персонажей. К трем годам дети демонстрируют более творческие игры, часто придумывая сложные истории и общаясь с воображаемыми друзьями.

Ведущий автор исследования профессор Елена Хойка подчеркивает важность этих выводов, отмечая, что понимание притворства имеет решающее значение для когнитивного и социального развития.