Недостаток сна может привести к серьезному недугу у детей и подростков

Новое исследование показывает, что дети и подростки, которые регулярно недосыпают, могут быть подвержены более высокому риску развития гипертонии. Ученые проанализировали данные более чем 500 детей и подростков с гипертонией — результаты опубликованы в журнале Pediatrics. Несоблюдение рекомендаций по продолжительности оказалось взаимосвязано с жалобами на высокое кровяное давление. К слову, по оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний США, каждый седьмой ребенок 12-19 лет страдает гипертонией.

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«Обычно мы ориентируемся на такие вещи, как диета и физические упражнения. Сон — еще одна вещь, о которой стоит позаботиться родителям, особенно если у ребенка высокое кровяное давление», — рассказала ведущий автор исследования, доктор Эми Когон в интервью NBS.

Высокое кровяное давление в детстве может привести к раннему развитию ишемической болезни сердца и инсульта. Негативный эффект из-за повреждения кровеносных сосудов может стать заметным только годы спустя, предупреждают специалисты.