Как выбрать безопасную и удобную детскую обувь

Полезной информацией в преддверии нового учебного года поделились в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

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В ведомстве рассказали, что маркировка обуви должна быть на русском языке. В ней указывается информация о производителе, размере, модели и(или) артикуле изделия, материале верха, подкладки и подошвы. Кроме того, обязательно наличие условий эксплуатации и ухода за обувью.

Проверить продукцию можно с помощью сканирования кода в приложении «Честный знак». Также при выборе качественной обуви нужно обратить внимание на следующее:

Подбирать обувь нужно по размеру, она должна свободно и легко облегать стопу, без сжатия; Предпочтительнее выбирать обувь из натуральной кожи, текстиля и войлока, так как изделия из таких материалов адаптируются к анатомической форме ноги; Детская обувь должно иметь просторную круглую носовую часть – с необходимым местом для пальцев. Любая детская обувь, кроме сандалий, должна иметь достаточно жесткий, высокий и хорошо облегающий ногу задник. Верх обуви должен обеспечивать хорошую фиксацию ноги. В самых маленьких размерных группах обувь должна быть по щиколотку (лодыжку). Идеальный способ фиксации обуви на ноге – шнуровка. Каблук помогает формированию правильной походки. Высота каблука для детей от 1 года до 3 лет — не более 5 мм, от 3 до 7 лет — не более 10 мм, для девочек 7-12 лет — не более 25 мм, 12-16 лет — не более 35мм, для мальчиков 7-16 лет — до 25 мм. Подошва должна быть рифленая (чтобы не скользила) и полужесткая, но гибкая. Для проверки нужно взять обувь за носок и задник и попробовать согнуть. Если подошва пружинит, значит, она такая, как надо. Швы внутри обуви не должны ощущаться.

«Запомните, правильно подобранная обувь — залог здоровья ребенка!», – отметили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

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