Как правильно размещать свет на учебном месте у ребенка

Для школьника очень важно, чтобы свет (искусственный или естественный) размещён на рабочем месте был правильно. Вот что для этого нужно учитывать.

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Если говорить о естественном освещении, то стол нужно ставить так, чтобы солнце не светило прямо в глаза ребёнку или на экран его компьютера. Из-за бликов зрение быстрее утомляется.

Лучше всего стол расположить перпендикулярно окну. Это позволит сделать занятия более комфортными.

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Из искусственного освещения оптимальный выбор — светодиодные лампы. Для учёбы лучше всего подойдут те, у которых цветовая температура от 4000 до 5000 К.

Также при выборе лампы обратите внимание на то, чтобы она не мерцала, не создавала ненужных теней на рабочем столе. Лучше купить настольную лампу с регулируемым рычагом.

Для эффективной учёбы свет должен распределяться равномерно. В этом поможет комбинация общего освещения в комнате и локального — настольной лампы.

Также по возможности выбирайте стол с матовым покрытием и гаджеты с матовыми экранами.

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