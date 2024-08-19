Стало известно отношение родителей к единой спортивной форме в школе

Согласно опросу, проведенному сайтом KP.RU, эта идея получила поддержку среди родителей: 46% россиян считают, что такая форма удобна и способствует развитию патриотизма.

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Сторонники инициативы отмечают, что единая форма помогает создать атмосферу единства и равноправия среди учеников, способствует дисциплине и повышению мотивации. Некоторые участники опроса выразили мнение, что было бы хорошо, если бы форма выдавалась бесплатно, хотя бы раз в год, чтобы облегчить финансовую нагрузку на семьи.

Однако 30% респондентов высказали противоположное мнение, указывая на возможные дополнительные расходы и неудобства, связанные с введением стандартной формы. Они считают, что единый костюм может не подойти всем детям, и необходимость приобретения новой формы только усложнит жизнь семьям с ограниченными доходами.

Некоторые участники опроса предложили, чтобы вопрос со спортивной формой решался на уровне каждой школы, как это делается с повседневной одеждой. Например, можно установить правило «белый верх, черный низ», что позволит родителям подобрать подходящие варианты в рамках своего бюджета. Эту точку зрения поддержали 24% опрошенных на KP.ru.

Ранее руководитель Ассоциации юристов России Сергей Степашин выдвинул идею введения нового предмета в школах по юридической дисциплине. Также депутат ГД Виталий Милонов выдвинул инициативу министру просвещения Сергею Кравцову по созданию и внедрению единого стандарта школьной формы с элементами традиций СССР и Российской империи.