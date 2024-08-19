Первокласснику важно быть приветливым с другими детьми в школе

Будущему первокласснику необходимо быть приветливым и позитивным, что позволит ему наладить отношения с одноклассниками и завести много друзей в школе. Об этом рассказала детский психолог Наталья Наумова, передает News.ru.

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Эксперт подчеркнула, что в этом вопросе важна роль родителей, которые должны научить детей правильному общению с окружающими. Например, школьники могут предлагать помощь своим одноклассникам, а также делать комплименты. Все это, как утверждает Наумова, поспособствует активному взаимодействию с другими учениками в школе.

"Нельзя найти абсолютно готовое решение для каждого ребенка, но важно поговорить с ним, чтобы он осознал, с кем ему приятно общаться: с людьми, которые им интересуются, которые хотят с ним дружить, помогать. Также приятно общаться с теми, кто просит о помощи", – объяснила Наумова.

Кроме того, в беседе с RT аналитики рассказали, как родителям организовать свой выходной 1 сентября, так как в этом году празднование Дня знаний выпадает на воскресенье, поэтому линейка во многих образовательных учреждениях пройдет в понедельник, 2 сентября. Так, если у сотрудника есть неиспользованные дни оплачиваемого отпуска, то можно взять один из них к первому учебному дню ребенка, чтобы провести день вместе с ним, но при этом сохранить зарплату.

Для этого необходимо заранее убедиться, что доступные дни отпуска еще есть у сотрудника и это не вызовет проблем с графиками других коллег. Если же оплачиваемый отпуск уже был использован, тогда сотрудник может воспользоваться отпуском за свой счет. При этом работодатель не может отказать в этом сотрудникам, которые являются родителями и супругами погибших военных, сотрудников госучреждений, людей с инвалидностью, одинокими родителями с ребенком до 14 лет, родителями с двумя и более детьми или с ребенком с инвалидностью до 18 лет.

Если сотрудник работал на выходных или в праздничные дни, то ему положена оплата работы в двойном размере или отгул, которым можно воспользоваться 2 сентября. Также, если работник является донором крови, то ему положен дополнительный оплачиваемый выходной день.

Между тем в июле 2024 года столичные родители потратили на покупку формы и школьных принадлежностей в среднем 17,6 тысячи рублей. По версии экспертов, в минимальный набор вошла форма, рюкзак, рубашка, брюки, туфли, кроссовки, футболка, канцелярский набор, дневник, тетради и пенал.