Не врите ребенку, что будет весело: как пережить начало учебного года

1 сентября начинается учебный год для большинства российских школьников и преподавателей. Родителям не только нужно купить форму, учебники и канцелярские принадлежности, но и психологически подготовить первоклассников к новому этапу жизни. NEWS.ru поговорил с психологами и выяснил, как помочь ребенку адаптироваться к школе и мотивировать его к обучению.

О чем нужно говорить с ребенком перед школой

Родители часто совершают ошибку, рассказывая ребенку, что в школе ему будет весело, рассказала в разговоре с NEWS.ru детский психолог Олеся Покусаева. Такая попытка успокоить первоклассника вызовет у него еще больший стресс, когда он поймет, что учебное заведение не место для развлечений, отметила она. Покусаева также подчеркнула, что с началом обучения у ребенка появляется множество обязанностей.

Психолог посоветовала родителям прежде всего сформировать у ребенка мотивацию учиться. Чтобы это сделать, специалист рекомендует описывать в разговоре с ним преимущества образования.

«Можно выработать у первоклассника мотивацию — говорить ему, что если он будет хорошо учиться, то будет интересен другим людям. Также стоит сказать, что он будет умным и совершит какое-нибудь интересное открытие, например, обнаружит новую звезду или неизвестное науке насекомое», — подчеркнула Покусаева.

Как помочь ребенку не стать изгоем в классе

В первую очередь необходимо научить детей взаимодействию с большим количеством людей и нахождению в коллективе, заявила NEWS.ru психолог Дарья Дугенцова. Она порекомендовала родителям вовремя отдать ребенка в детский сад.

«Крайне желательно, чтобы ребенок хотя бы с пяти лет ходил в детский сад. Если нет такой возможности, то нужно посещать с ним различные центры раннего развития и позволять ему играть с другими детьми на детской площадке, чтобы у него формировался опыт общения с разными людьми», — пояснила специалист.

Психолог Надежда Резенова в беседе с NEWS.ru посоветовала родителям развивать у ребенка мелкую моторику — научить его лепить, рисовать и собирать мозаику.

«Можно даже попросить его помочь разобрать крупу», — добавила она.

Что касается умения читать и писать при зачислении в школу, то на этот счет не существует четких правил, отметила Покусаева. Она посоветовала родителям заранее встретиться с учителем начальных классов и узнать, какие у него требования к подготовке будущих учеников.

«В идеале лучше, если дети в классе будут подобраны по наличию у них определенных навыков и знаний. Это облегчает задачу учителю и школьникам», — объяснила она.

Дугенцова не согласилась с такой точкой зрения, заявив, что ребенку стоит знать хотя бы буквы и цифры, чтобы не чувствовать себя с первых дней в школе белой вороной.

«Если первоклассник не умеет хотя бы читать, то он будет чувствовать себя Маугли, а то и вовсе может остаться на второй год, что плохо скажется на его дальнейшей жизни», — утверждает эксперт.

Что делать, если ребенок неусидчив

Неусидчивость — нормальное состояние ребенка на первом этапе обучения. У него еще не выработались навыки саморегуляции, позволяющие высидеть 35–40 минут урока, отметила Дугенцова.

«В качестве упражнения на развитие усидчивости я бы посоветовала купить песочные часы на 10, 5 минут и на минуту. При этом надо попросить ребенка выполнить определенное действие и успеть закончить его к тому моменту, когда весь песок окажется внизу. Таким образом он научится ощущать течение времени и концентрироваться на одном деле», — объяснила психолог.

Еще одной причиной неусидчивости школьников может быть постоянный контакт детей с гаджетами, подчеркнула Покусаева. Она посоветовала родителям контролировать ребенка, чтобы он часами напролет не «залипал» в телефоне, и отбирать его за два часа до сна.

За дефицитом внимания иногда могут стоять и более серьезные проблемы, сказала Резенова. Она порекомендовала родителям гиперподвижных детей получить консультацию у невролога и выполнять все его предписания.

«Также можно проверить наличие витаминов в организме, прежде всего группы B и магния. Они сильно влияют на нашу способность концентрироваться», — подытожила психолог.

Почему школа вызывает стресс у ребенка

Необходимость рано вставать вызывает стресс у первоклассника, отметила Дугенцова. По этой причине ребенку сложно воспринимать поход в школу как позитивный опыт, поэтому необходимо за два-три месяца до зачисления в учебное заведение приучать его к режиму сна и бодрствования.

«Помимо сна очень большую роль играет рацион. Постарайтесь готовить ту пищу, которую первоклассник будет есть в школе. Так он привыкнет к определенной еде, что поможет снизить стресс в первые дни учебы», — отметила психолог.

По мнению Дугенцовой, дети очень остро переживают первые неудачи в учебе. Это связано с тем, что у дошкольников завышена самооценка, а в учебном заведении они сталкиваются с теми, кто лучше них. Психолог советует поговорить с ребенком на данную тему. Как правило, этого достаточно, чтобы помочь первокласснику адаптироваться к трудностям.

Покусаева называет причиной стресса первоклассника новую обстановку. Она советует до 1 сентября как минимум два раза отвести ребенка в школу, чтобы он запомнил дорогу туда и обратно и изучил помещение, где ему предстоит учиться.

Почему ребенка нельзя слишком рано отдавать в школу

Родители часто стремятся отдать ребенка в школу пораньше, но это может пагубно повлиять на его психику, сказала Покусаева. По ее словам, умения читать и писать недостаточно, чтобы он был готов к обучению.

«Ребенок может быть психологически не готов к школе, даже если знает буквы и цифры. Помимо этих навыков, он должен уметь концентрировать внимание на чем-то одном и чувствовать себя комфортно в социуме», — пояснила психолог.

Она подчеркнула, что слишком раннее зачисление в школу может обернуться проблемами в обучении в дальнейшем. Они могут проявиться не сразу, а со второго класса, добавила Покусаева.

Почему родителям первоклассника нужно вести себя спокойнее

Спокойствие родителей напрямую влияет на психологический фон ребенка, отметила Резенова. Она посоветовала родителям младшеклассников работать над своим эмоциональным состоянием и заботиться о здоровье.

«Необходимо следовать банальным советам: высыпаться, заниматься спортом, почаще быть на природе, не отказываться от интимной близости с партнером. Когда закрыты эти потребности, человек не будет передавать свою тревогу ребенку», — отметила психолог.

Дугенцова посоветовала родителям разговаривать с ровесниками, у которых также есть дети. По ее словам, можно им звонить и выплескивать накопившиеся эмоции, а также вести дневник. Главное — не носить тревогу и раздражение в себе, добавила Резенова.