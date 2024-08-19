Эксперт рассказала, почему дети так любят мороженое

Любовь к мороженому у многих закладывается именно в детском возрасте. Будучи взрослыми, покупатели могут годами искать вкус «как из детства», желая предаться ностальгии. Почему это лакомство так популярно среди детей, «Газете.Ru» рассказала менеджер отдела исследований и разработок продукции «Золотой Стандарт» Юлия Степочкина.

По словам эксперта, определенное влияние на желание детей попробовать то или иное лакомство оказывают как литературные произведения, так и детские передачи или мультики: будь то советские, например, «Вовка в Тридевятом Царстве», или современные по типу «Грузовичок Лева и мороженое». Этим десертом часто угощают персонажей на праздниках, предлагают в качестве поощрения за правильный поступок, при этом в сказках и мультиках зачастую описывается состояние после употребления лакомства — герою всегда становится веселее.

«Если мороженое изготавливается из натуральных ингредиентов, таких как сливки и молоко, то в этих продуктах содержится триптофан — вещество, которое поднимает настроение и успокаивает нервную систему. Это объясняет, почему героям после употребления мороженого всегда радостно. Конечно, после такого дети стремятся попробовать это лакомство в реальности, и здесь очень важно выбрать мороженое из качественных и натуральных продуктов», — отметила эксперт.

Еще одной причиной любить мороженое являются, как ни странно, рецепторы языка. У детей сенсорная система воспринимает вкусы ярче, чем у взрослых, поэтому впечатления от сладостей, которые пробует ребенок, сохраняются надолго в памяти.

«Тот самый вкус мороженого «как в детстве» сегодня также можно найти в магазинах. Это непременно будет вафельный стаканчик с натуральной рецептурой пломбира. Пожалуй, именно с него начиналось тогда и начинается сегодня знакомство ребенка с миром мороженого. Цельное молоко, свежие сливки, сливочное масло, сахар — основные составляющие качественного мороженого. Важно, чтобы пломбир был без замещения молочных жиров растительными: в этом случае десерт сохраняет свои полезные свойства и дарит детям радостные эмоции, а взрослых погружает в детские воспоминания, от которых так же весело и «пломбирно» на душе», — объяснила она.

Также, десерт часто собирает за одним столом всех членов семьи, на что дети обращают особое внимание. Семейные посиделки откладываются в памяти у ребенка, а мороженое в данном случае воспринимается им как объединяющий фактор.

«Допустим, если мама купила десерт, значит, сегодня все наконец-то соберутся вместе за столом. В индустрии мороженого действительно представлено очень много форматов лакомства именно для семейных вечеров. Например, брикеты или «ванночки» холодного десерта приглашают семью отведать лакомство вместе и сделать такие посиделки приятной традицией, которую дети будут соблюдать и в будущем», — рассказала Степочкина.

Еще приятным дополнением общего стола может стать дегустация новых вкусов: в один вечер семья ест на десерт классический пломбир со сливками, а уже в следующий раз пробует что-то оригинальное, например, пломбир с суфле и «шоколадным» соусом. После таких уютных встреч любовь детей к мороженому, как правило, только усиливается, резюмировала она.