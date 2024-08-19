Нужно ли готовить первоклассников к школе

Будущих первоклассников нужно готовить к школе, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» учитель, завуч начальных классов Ирина Янова. По ее словам, есть элементарные знания, которыми ребенок уже должен обладать перед школой.

Дети, как правило, должны знать буквы, различать гласные и согласные, сливать слоги, считать до 10 и обратно, а также решать простые задачи, знать времена года, названия месяцев, ФИО (свои и родителей), свой дом и адрес, — объяснила учитель.

Педагог отметила, что детям, которые идут в школу уже не в первый класс, нужно повторить пройденную ранее программу. Также школьникам выдают список литературы на лето, которую следует прочитать.

И естественно, необходимо повторить значимые орфограммы, таблицу умножения, падежи, склонения, — добавила Янова.

Ранее детский ортопед, спинальный хирург Денис Маламашин посоветовал подобрать легкий рюкзак ребенку в школу. По его словам, также у рюкзака должны быть широкие регулируемые лямки и ремешок для пояса.

До этого психолог Анастасия Хищенко рассказала, что важно правильно замотивировать ребенка на учебу. Эксперт отметила, что также нужно объяснить, как важно хорошее образование.