Стало известно, сколько детей в России играют в компьютерные игры

Современные дети, живущие в цифровую эпоху, активно вовлечены в различные виды игр, начиная от традиционных настольных и подвижных игр до компьютерных и онлайн-развлечений. Однако недавний опрос показал, что значительная часть родителей недостаточно осведомлена о том, во что именно играют их дети. Подробности сообщает «ФедералПресс».

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Какие компьютерные игры самые популярные

Согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.ru, 38 % родителей отметили, что их дети в возрасте от 7 до 14 лет играют в компьютерные игры, проводят свободное время в игровых приставках или играют на смартфонах. Это самый популярный вид развлечений среди школьников. Тем не менее, когда дело доходит до конкретных названий игр, картина становится менее ясной. Например, 14 % родителей затруднились ответить, в какие именно компьютерные или онлайн-игры играют их дети.

Среди игр, перечисленными участниками опроса, лидерами оказались Roblox (15 %) и Minecraft (11 %). Эти игры уже давно занимают первые позиции в рейтингах популярности среди детей, предлагая большой выбор возможностей для творчества и взаимодействия. 16 % родителей указали другие игры, среди которых были такие популярные среди взрослых геймеров проекты, как Warcraft, Dota, а также детские, но неоднозначные развлекательные платформы, как «Тока Бока» и Poppy Playtime.

Однако стоит отметить, что 26 % родителей заявили, что их дети вообще не играют в компьютерные или онлайн-игры.

Родители теряют контроль

Опрос выявил тревожную тенденцию: 5 % родителей затруднились ответить на вопрос, чем именно занимаются их дети в свободное время. Это может говорить о недостаточной вовлеченности родителей в жизнь детей или о том, что не все взрослые внимательно следят за тем, чем заняты несовершеннолетние, или не придают этому должного значения.

14 % родителей затруднились ответить, в какие именно компьютерные или онлайн-игры играют их дети, а 9 % респондентов указали, что их дети играют в разные игры, но не смогли назвать конкретные названия. Эти данные могут свидетельствовать о том, что родители не всегда понимают, что именно происходит на экранах их детей.

Традиционные игры тоже актуальны

Несмотря на стремительное развитие цифровых технологий, традиционные игры по-прежнему остаются важной частью детского досуга. Так, 18 % родителей сообщили, что их дети играют в настольные игры, такие как шахматы, «Монополия» и «Уно». Спортивные игры, такие как футбол, баскетбол и теннис, составляют 17 % среди предпочтений детей. Подвижные игры, такие как догонялки и прятки, также остаются популярными – их отметили 11 % родителей. Только 2 % детей увлекаются ролевыми играми, такими как «Дочки-матери» или игры в куклы и машинки.

Интересно, что 9 % родителей указали, что их дети предпочитают развивающие занятия, такие как рисование, пение и игра на музыкальных инструментах, вместо игр.

Однако 12 % респондентов выбрали категорию «разные» для описания предпочтений своих детей, не уточняя конкретные игры. Это еще раз подчеркивает, что многие родители не могут или не хотят глубоко вникать в интересы своих детей.

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