Психолог рассказала, как профилактировать подростковую наркоманию

В России важно начинать профилактировать наркоманию с детского сада, потому что делать это в подростковом возрасте уже поздно. Об этом «Реальному времени» рассказала клинический психолог из Республиканского клинического наркологического диспансера Министерства здравоохранения Татарстана Лилия Зайцева.

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По ее мнению, для этой цели стоит водить школьников на экскурсию в наркодиспансер, чтобы они своими глазами увидели последствия употребления запрещенных веществ. При этом занудные нравоучения не могут решить проблему и могут дать обратную реакцию, уверена психолог.

Родителям рекомендуется выстраивать контакт с детьми до наступления подросткового возраста и предоставлять им здоровую ролевую модель. Кроме того, важно разговаривать с ребенком и уметь находить баланс между нравоучениями и здоровой, размеренной беседой.

«Подросток уже понимает, что родители неидеальны, что они могут ошибаться. Поэтому строить из себя всезнающее божество с ним уже нельзя, это выглядит смешно в его глазах», — отметила Зайцева.

Нарколог, врач-психиатр Василий Шуров до этого говорил, что употребляющий наркотики человек имеет характерные черты — как эмоциональные, так и внешние. К примеру, такие люди всегда находятся на эмоциональных качелях и демонстрируют быструю смену настроения и привычек.

Ранее сообщалось, что мужчина напал на отца, который отказался дать ему деньги на наркотики.