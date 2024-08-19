Как правильно детям сидеть за столом и не портить зрение

Офтальмолог Кирилл Светлаков подчеркнул важность грамотной организации домашнего рабочего места для сохранения зрения детей. Он рекомендует соблюдать несколько ключевых правил.

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Расстояние между глазами и книгой должно составлять не менее 45 см для учебников и тетрадей, и 60 см при работе за компьютером. Мягкое естественное освещение является предпочтительным, но в вечернее время необходимо использовать качественное искусственное освещение на уровне около 300 люмен. Свет должен падать слева для правшей и справа для левшей, чтобы избежать теней на странице.

Стул должен быть подобран так, чтобы ребенок полностью опирался на спинку, а ноги стояли на полу или подставке. Высота стола должна позволять держать локти согнутыми под углом 90 градусов, что способствует правильному положению позвоночника и предотвращает наклоны головы. Врач также рекомендует следить за тем, чтобы голова находилась на одной линии с позвоночником, а плечи были расслаблены.

Кроме того, Кирилл Светлаков советует делать перерывы каждые 5–10 минут, чтобы дети могли отвлечься от чтения, посмотреть вдаль, моргать и выполнять круговые движения глазами.