Почему школы стали отказывать ученикам

Отказывают даже детям, которые учатся только на четвёрки и пятёрки. Проблема в поменявшихся образовательных стандартах: в школах появились профильные старшие классы, куда попадают только по конкурсу. Родителям приходится выбивать места для детей через прокуратуру. Рассказываем, что происходит.

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Почему школьника не взяли

О проблеме изданию E1.ru рассказал отец ученика лицея №130 в Екатеринбурге. Мальчик окончил девять классов со средним баллом в аттестате 4,5. Несмотря на хорошие оценки и примерное поведение, в 10-й класс ребёнка не зачислили.

По словам мужчины, 10–11-е классы в лицее профильные: технологический, естественно-научный и социально-экономический. Из 140 учеников 9-х классов туда попали только 80.

Что сказали в лицее

Руководство лицея заявило, что отказало в приёме мальчика в 10-й класс из-за отсутствия свободных мест, написало издание. В профильные классы он не прошёл по конкурсу, а других в школе нет.

Как отреагировали власти

В местном департаменте образования подтвердили, что такие отказы правомерны.

Если в конкретной школе есть определённое количество мест в 10-х классах, то детей туда зачисляют по рейтингу. Тем, кто не набрал на экзаменах нужного количества баллов, могут отказать, объяснили чиновники.

Они посоветовали родителям поискать другие школы, где есть места в 10-х классах.

Что говорят в Генпрокуратуре

Отец старшеклассника пожаловался в прокуратуру. Там об этой проблеме знают. Причём жалобы поступают и из других регионов, заявили в ведомстве.

Например, в Краснодаре 46 ученикам одной из школ отказали в дальнейшем обучении из-за среднего балла в аттестате 4,4. Права детей восстановили только после того, как родители обратились к прокурорам.

В итоге на директора школы завели административное дело за нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса.

При этом Конституционный суд ещё в 2020 году решил, что положения о процедуре индивидуального отбора в профильные классы не могут служить основанием для отчисления детей, напомнили в Генпрокуратуре.

Ведомство проинформировало о сложившейся ситуации главу Минпросвещения.