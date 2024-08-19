Адвокат: мнение ребенка при разводе не всегда является решающим

Как суд определяет с кем останется ребенок после расторжения брака родителей? Своим мнением поделилась адвокат Виктория Данильченко. Об этом сообщает радио Sputnik.

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Юрист рассказала, что суд учитывает силу привязанности ребенка к разным членам семьи. Также имеет значение и то, какие условия может создать каждый из родителей для его развития. Помимо прочего, суд выясняет, не оказывается ли на ребенка давление.

К тому же, суд определяет, осознает ли ребенок свои собственные интересы при выражении мнения. Слова несовершеннолетнего не во всех случаях являются определяющими при принятии решения судом. Обязанность суда учитывать мнение ребенка не означает, что он самостоятельно решает, где ему жить. Для объективного рассмотрения спора необходимо понимать, что решение должно соответствовать интересам ребенка. Если, к примеру, он озвучил желание жить с матерью, но суд определит, что это не соответствует его интересам, то суд примет решение в пользу отца.