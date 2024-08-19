Детям нельзя говорить болезненные вещи под грифом «я же родитель»

Такое поведение нарушает личные границы ребёнка.

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Он становится «объектом манипуляций» и не может защитить себя, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.

«Очень часто родители используют такой приём нарушения границ: «А кто тебе это скажет? Я тебе самый близкий человек». Это очень опасный приём. Всем родителям сейчас говорю, чтобы они взяли на заметку: нельзя говорить детям болезненные или тяжёлые вещи под грифом «я же родитель, мне можно, потому что, кто ещё». Потому что этой фразой вы обезоруживаете своего, может быть, уже взрослого ребёнка. Но он не может выстроить защиту. Он не может сказать: «А что тебе это можно? Ну и что, что ты моя мама, кто тебе разрешал это мне говорить, или кто тебе разрешал сомневаться вот в этих вещах в открытую?» Поэтому такое неочевидное нарушение границ, злые шутки, подколки — всё это говорит, что вы становитесь объектом манипуляций. Если вы можете отбить легко, это хорошо. Но очень часто в отношениях мы к этому не готовы, если это значимый для нас человек».

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