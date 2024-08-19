Как подготовить будущего первокурсника к жизни в общежитии

Психолог Кульбаченко: жить в общежитии студенту поможет умение вести бюджет. Жизнь в общаге бывшие студенты обычно вспоминают с ностальгией. Но в процессе это может быть настоящим испытанием. Особенно сложно бывает в первый год учёбы, когда студент впервые так надолго уезжает из родного дома. «Секрет» узнал у эксперта, чем родители могут помочь первокурснику быстрее освоиться в самостоятельной жизни в общежитии.

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Что поможет ребёнку освоиться в общежитии

Прежде чем будущий студент уедет в общежитие, родителям стоит убедиться, что он сможет позаботиться о себе: приготовить простые блюда, постирать вещи, поддержать порядок в комнате, сказала «Секрету» практикующий детский и семейный психолог Екатерина Кульбаченко.

Важно заранее развивать в ребёнке самостоятельность.

«Старайтесь постепенно давать ребёнку больше ответственности. Позвольте ему принимать самостоятельные решения, например, что приготовить на ужин или как организовать своё время», — посоветовала эксперт.

Какие практические навыки важно освоить перед общагой

Во взрослой жизни ребёнку очень пригодится финансовая грамотность.

«Обучите ребёнка основам управления деньгами. Научите составлять бюджет, делать покупки и следить за расходами», — сказала Кульбаченко.

Психолог также призвала развивать у будущего студента социальные навыки: общаться и ладить с другими людьми. Пусть он практикует разрешение конфликтов, умение слушать и делиться.

Кроме того, ребёнку нужно объяснить важность физической активности и здорового питания. Он должен знать, как оставаться здоровым и вести активный образ жизни.

Как поддержать ребёнка перед объездом в общежитие

Во-первых, родителям стоит обсудить с будущим студентом его ожидания. Поговорить с ним о том, что его ждёт в общежитии, чем он будет заниматься, какие могут быть правила и распорядок.

Важно дать первокурснику эмоциональную поддержку.

«Поговорите о том, что нормально чувствовать себя взволнованным или тревожным перед переездом. Поддерживайте открытость и готовность обсудить его чувства», — отметила собеседница «Секрета».

Можно помочь ребёнку установить связь с другими студентами. Например, познакомиться с соседями по общежитию заранее через социальные сети или специальные группы.

Также можно вместе с ребёнком обсудить, как он хочет оформить свою комнату в общежитии, чтобы она стала для него уютным местом.