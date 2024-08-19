«Противоположная кровь» у родителей: чем грозит ребенку резус-конфликт

Помимо групп существует и другая характеристика крови — ее резус-фактор. Он определяется наличием специфического белка — антигена — на поверхности эритроцитов. Он присутствует у 85% мирового населения — носителей положительного резус-фактора. А у 15%, соответственно, — отсутствует. То есть, выражаясь медицинским языком, они имеют отрицательный резус-фактор.

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Если родители обладают разными резусами, то у их ребенка может возникнуть так называемый резус-конфликт.

Что такое резус-конфликт

По статистике, вероятность резус-конфликта — нечастое явление. Оно возникает в том случае, если плод резус-отрицательной матери наследует от отца положительный резус. В половине таких случаев возникает конфликт крови в организмах матери и будущего ребенка. Ведь иммунитет беременной женщины начинает реагировать на антиген, который присутствует в организме развивающегося плода. Это может спровоцировать проблемы на клеточном уровне в организме малыша.

Осложнения при резус-конфликте

Если речь идет о первой беременности, протекающей без патологий, то осложнений как правило не возникает. Ведь, несмотря на общность кровеносных систем плода и матери, их кровь обычно не смешивается. Но все время беременности женщина должна быть под наблюдением специалистов. В том случае, если в крови матери наблюдается появление антител, его купируют медикаментозно.

Куда опаснее, если беременность не первая и ранее у пациентки уже наблюдался резус-конфликт. Но и в этом случае постоянные наблюдения позволяют выявить повышение концентрации антител и снизить их количество. Если этого не делать, то растет риск развития у младенца заболеваний крови. нарушения развития и работы внутренних органов. Также существует опасность преждевременных родов.

Резус-конфликт и роды

Смешения крови матери и младенца никак не избежать при родах. И это тоже представляет опасность: у младенца может развиться желтуха, анемия, гипоксия, повреждение мозга и/или сердца. Последствием данных нарушений могут стать хронические заболевания и даже смерть малыша. Поэтому в случае резус-конфликта к родам подходят с особым вниманием.

Обычно матери перед родами и после них вводят внутримышечно антигены. Они предотвращают возможные осложнения и самостоятельно распадаются в организме через несколько недель после родов. Так что резус-конфликт — это, конечно, риск, но, благодаря достижениям современной медицины — минимальный.