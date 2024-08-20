Назван нестандартный способ укрепить иммунитет детей дома

Согласно статистике, у детей, чаще контактирующих с домашними животными, иммунитет лучше, так как он все время стимулируется в общении с питомцем, рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен. В беседе с NEWS.ru специалист отметила, что придерживается позиции «лучше с собакой в доме, чем без нее», однако это работает только в том случае, если за животным ухаживают.

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Если животное ведет полноценный образ жизни, хозяин о нем заботится, прививает, дает глистогонные средства, кормит его сбалансированно, и животное не подвержено стрессу, и над ним никто не издевается. Вот такое животное, оно здорово и не заражает своего хозяина, — пояснила эксперт.

Врач также отметила, что важно не забывать о гигиене животного. Следует регулярно чистить лоток, мыть миски после приема пищи, чтобы животное не отравлялось и не могло заразиться какими-либо болезнетворными бактериями.

Ранее Тен предупреждала, что домашние животные могут заразиться от человека глистами. Зиготы люди могут принести на обуви. Врач посоветовала обрабатывать питомцев глистогонными средствами, чтобы они не подхватили инфекции, которые человек может принести с улицы.