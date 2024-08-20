Стало известно, что покупают родители перед началом учебного года

Родители школьников потратили на школьные товары на 43% больше, чем годом ранее. Это показало исследование Lamoda, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В июле-августе в топ-5 самых популярных школьных товаров вошли футболка, рубашка, брюки, кроссовки и кеды. Наибольший прирост продаж по сравнению с прошлым годом отмечен у пеналов (+242%), жакетов (+176%), ремней (+115%) и кед (+106%). Также родители стали активнее приобретать галстуки и мешки для обуви (+82%). Интересно, что спрос на одежду для мальчиков вырос на 42%, в то время как покупка одежды для девочек приросла только на 21%.

При сравнении динамики продаж в июле-августе с первой половиной лета аналитики обнаружили еще более явный спрос на позиции к школе. В пять раз чаще россияне стали приобретать лоферы и брюки, в четыре раза спрос увеличился на бабочки и туфли. А продажи колготок, блуз и пиджаков приросли в три раза.

В каждой категории товаров наблюдается довольно разный рейтинг среди брендов. Так, брендами-лидерами по продажам рубашек стали Mango Kids, Acoola и O'stin. Пиджаки чаще всего выбирали от брендов Mango Kids, Choupette и Sela. Бабочки предпочитают покупать у Gulliver, Sela и Button Blue, а кеды — adidas adidas Originals и Котофей.