Психолог рассказала, как восстановить режим ребенка после летних каникул

Для подготовки ребенка к школе после продолжительных каникул необходимо в первую очередь наладить его режим дня, заявила в беседе с NEWS.ru психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, нужно начать готовить ту же еду, что в школе или детском саду. Также следует начать повторять какой-то учебный материал, добавила она.

Сильно не стоит усердствовать, но хотя бы раз в день стоит заниматься какими-то предметами, которые будут включены в школьную программу. У первоклашек адаптация занимает намного больше времени, приблизительно несколько месяцев. Ребята, которые возвращаются в школу, адаптируются где-то две недели, — подчеркнула психолог.

Она рекомендует начать налаживать режим уже в августе, чтобы ребенок к сентябрю адаптировался и успевал высыпаться. В противном случае резкая смена распорядка дня может вызвать стресс и тревожность, предостерегла Дугенцова.

Ранее детский психолог Эльзара Кутя рассказала, что, выбирая спортивнуюсекцию, необходимо учитывать возраст, характер и темперамент, а также телосложение и состояние здоровья ребенка. Она отметила, что не обязательно мальчиков отдавать только в единоборства или тяжелую атлетику, а девочек — только в художественную гимнастику или фигурное катание.